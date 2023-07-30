( التسريبات اشتغلت يا معلمين) نتيجه الثانويه العامة 2023 برقم الجلوس بوابة وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg رابط موقع اليوم السابع

يبحث الطلاب عن رابط نتيجه الثانويه العامة 2023 برقم الجلوس وذلك مع دنو وقت إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، وكانت العديد من الشائعات قد انتشرت منذ مساء يوم الخميس الماضي تتحدث عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث تحدثت هذه الأخبار عن أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف تكون يوم السبت، ولكن قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان في صباح يوم الأمس السبت أعلنت فيه نفي صحة أخبار إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس السبت، كما أكد بيان وزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023 سوف يتم الإعلان عنها عبر رابط اليوم السابع، كما سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة على الموقع الرسمي emis.gov.eg.

نتيجه الثانويه العامة 2023 برقم الجلوس

أما بخصوص رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، فقد حددت وزارة التربية والتعليم العديد من الطرق التي يستطيع من خلالها الطلبة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية برقم الجلوس، وأول هذه الطرق هو الاستعلام عن طريق بوابة الثانوية العامة حسب الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة الثانوية العامة emis.gov.eg.

تسجيل الدخول باستخدام كود الطالب والرقم القومي وكلمة السر.

اختيار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على بحث.

بعد ذلك تظهر النتيجة الخاصة بالطالب وتتضمن الصفحة كافة المعلومات عن درجات الطالب في كافة المواد.

نتيجة تالتة ثانوي 2023 بالاسم اليوم السابع

وتعتبر نتيجة الشهادة الثانوية العامة من أهم النتائج في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك لأنها هي التي تحدد مستقل الطالب المقل في التعليم الجامعي، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليوم عبر موقع اليوم السابع، وذلك عبر الرابط الرسمي لموقع اليوم السابع، حيث يحصل موقع اليوم السابع على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة كل عام بذلك حسب الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والموقع.

تسريب نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

انتشرت في الساعات الأخيرة العديد من التسريبات حول نتيجة الثانوية العامة2023، وهو ما دفع أولياء الأمور والطلاب إلى السعي لاستخراج نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وذلك عن طريق ارسال رقم الجلوس في رسالة نصية إلى بعض الأشخاص والمواقع التي أوهمتهم بقدرتها على استخراج النتيجة، وذلك بالرغم من نفي وزارة التربية والتعليم حتى الآن اعتماد النتائج، وكذلك عدم الإفصاح عن أسماء أوائل الثانوية العامة مصر 2023، حيث أن الإعلان عن أسماء الأوائل يسبق الإعلان الرسمي عن النتيجة، ويكون هذا الاعلان في منشورات مجمعة عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية على موقع الفيس بوك.