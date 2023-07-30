تيرليون مبروك عليك يا مواطن يا فقري.. زيادة المعاشات 50% قرار عاجل من الحكومة لتلك الأشخاص لازم تعرفهم!!

زيادة المعاشات 50٪ في أغسطس يبحث العديد من الأشخاص كل فترة عن زيادة المعاشات 50٪ في أغسطس فزيادة المعاشات يكون من أول يوم من شهر أغسطس، سنتطرق في هذه المقالة للتحدث عن موضوع من أكثر الموضوعات الهامة والتي تشغل بال الكثير من الأشخاص وهو زيادة المعاشات 50٪ في أغسطس.

زيادة المعاشات 50٪ في أغسطس

يعمل بنك ناصر في آخر شهر يوليو وقبل دخول شهر أغسطس على تجهيز جميع ماكينات الصراف الآلي الذي توجد في هذا البنك وذلك لصرف المعاشات من خلال كل فرع من فروع البنك بطريقة بسيطة وذلك للأشخاص الذي يحصلوا على المعاش، فتكون الزيادة كالآتي:

يزداد المعاش ليصبح 1495 جنيه مصري للأشخاص الذي كان معاشهم 1300 جنبه مصري.

يزداد المعاش ليصبح 2645 جنيه مصري للأشخاص الذي كان معاشهم 2300 جنيه مصري.

يزداد المعاش ليصبح 4025 جنيه مصري للأشخاص الذي كان معاشهم 3,500 جنيه مصري.

يزداد المعاش ليصبح 4945 جنيه مصري للأشخاص الذي كان معاشهم 4,300 جنبه مصري.

يزداد المعاش ليصبح 6095 جنيه مصري للأشخاص الذي كان معاشهم 5,300 جنيه مصري.

يزداد المعاش ليصبح 7475 جنيه مصري للأشخاص الذي كان معاشهم 6,500 جنيه مصري.

أماكن الحصول على المعاشات

يمكنك الحصول على المعاشات الذي يتم زيادتها من خلال الذهاب إلى مكتب البريد أو أي فرع من فروع بنك ناصر وذلك من خلال أي ماكينة من ماكينات الصراف الآلي، كما يمكن الحصول على المعاش من خلال المحفظة التي توجد على الهاتف الخاص بك سواء كانت اتصالات كاش أو فودافون كاش.

إجراءات تنفذ حال فقد بطاقة المعاش

إذا فقد الشخص بطاقة المعاش الخاصة به أو فقد كلمة السر الخاصة ببطاقته، فيمكنه الذهاب إلى البنك والحصول على جواب مختوم من البنك أو الحصول على هذا الجواب من مكتب البريد لتحويل المعاش من البطاقة الذي فقدها الشخص إلى حسابه في البنك أو تحويل المعاش من البطاقة الخاصة به الذي فقدها إلى أي محفظة توجد على هاتفه ليمكنك استلام المعاش من خلالها مثل اتصالات كاش أو فودافون كاش.