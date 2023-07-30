قبل صدور نتائج الثانوية العامة 2023 ترقبوا… الأن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لازم تتعرف على البشاير!!

نتائج الثانوية العامة 2023 يبحث كل طالب بعد ظهور نتيجته عن أفضل الكليات أو المعاهد التي تناسب مجموعة، وقد تم وضع جميع مؤشرات تنسيق الثانوية العامة على جميع المواقع ليتمكن الطلاب من التسجيل مع ملئ الرغبات الخاصة بهم بكل سهولة من خلال هذا المقال ستتمكن من معرفة ما هي المؤشرات، والحد الأدنى للقبول في الكليات تابعوا معنا.

نتائج الثانوية العامة 2023

وضعت الدولة بعض المؤشرات التي تخص كل كلية من الكليات التي يزداد الانضمام اليها كل عام مع توضيح الحد الأدنى لكل كلية حيث أن :

حتى تتمكن من دخول كلية الصيدلة كذلك كلية العلاج الطبيعي بالإضافة إلى كلية العلوم السياسية، والإعلام فلابد أن تكون نسبة الحد الأدنى للمجموع هي 90%.

لكن كليات الهندسة كذلك كلية الحاسبات والمعلومات يجب أن يكون الحد الأدنى هو 85%.

ما هي شروط التقديم الخاصة بالكليات

هناك بعض الشروط التي يجب معرفتها، والالتزام بها حتى يتمكن الطالب من الالتحاق بالكلية التي يريدها هي تتمثل في :

لابد أن يكون الطالب حاصل على مجموع الكلية المقدم عليها.

تقديم كل الأوراق أيضاً المستندات كذلك الشهادات المطلوبة.

موعد تنسيق شهادة الثانوية العامة لعام 2023

تم تحديد موعد التنسيق الخاص بطلاب الثانوية العامة لهذا العام يجب أن يتم تقديم مع ملئ الرغبات بشكل منظم لقبول الطلب، وسيكون الموعد خلال هذا الأسبوع من شهر يوليو.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة في مختلف المحافظات

يختلف تنسيق الكليات في كل محافظة عن الأخرى لذلك يمكنك التقديم في مكان أبعد أو أقرب إذا لم تتمكن من الالتحاق بكلية معينة نظراً لأن نسبة مجموعك قليلة هي كالتالي :

تنسيق الثانوية العامة 2023 طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة لكن تنسيق الثانوية العامة طب أسنان الفيوم 375 درجة.

كذلك تنسيق هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة بينما تنسيق الثانوية العامة 2023 هندسة القاهرة 366 درجة.

أيضاً تنسيق الثانوية العامة هندسة المنصورة 366 درجة لكن تنسيق الثانوية العامة لهذا العام هندسة الزقازيق 363 درجة.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية ستكون 348 درجة لكن سياسة واقتصاد السويس مجموعها 345 درجة لكن سياسة واقتصاد بني سويف 340 درجة.