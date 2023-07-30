فايدة تصل إلى 70%… امتلك أعلى ادخار من شهادات استثمار بنك مصر ويلا يا سيدي اجري اعملها هو في مكسب كداَ!!

شهادات إستثمار بنك مصر أعلن بنك مصر عن باقة متنوعة من شهادات الإستثمار ببنك مصر 2023 لتناسب جميع مستويات شرائح المصريين, ويهدف ذلك الإعلان لإستثمار أموالهم في وعاء إدخاري آمن ومضمون, وتحدد أسعار الفائد بحسب نوع الشهادات والمدة المحددة لها, لذلك تعتبر شهادات إدخار بنك مصر هي أداة إستثمارية تقدم للمودعين ببنك مصر وتضمن لهم عائد مالي, وتحدد نسبته وتضاف إلى رصيده كل شهر ولكن تختلف الشهادات بالشروط والمتطلبات والنسب وتختلف على حسب مدة الإستثمار المطلوبة لهذه الشهادات, والتي قد تصل مدتها إلى ثلاث سنوات بفائدة ثابتة أو متغيرة.

أعلى شهادات إستثمارية بمصر 2023

تم إصدار شهادتي إدخار من بنك مصر وتحدد مدتها 3 سنوات للشهادة وتم إصدار الشهادة الأولى بفائدة ثابتة لثلاث سنوات بنسبة %19 لمدة عام, ويتم صرف العائد لهذه الشهادة شهريا وتعتبر هذه الشهادة هي أعلى شهادة تقدم سعر عائد ثابت يصرف شهريا, أما الشهادة الثانية التي تصدر من بنك مصر هي شهادة متناقصة وتحدد مدتها 3 أعوام ولكن يكون سعر الفائدة لهذه الشهادة %22, وتبدأ السنة الثانية بتخفيض الفائدة إلى %18 وتنخفض قيمة الفائدة للسنة الثالثة إلى %16 وتصرف العائد من هذه الشهادة شهريا.

خطوات شراء شهادة بنك مصر أون لاين

وفر بنك مصر إيداع الشهادات الإستثمارية بشراء شهادة القمة عبر الأنترنت من خلال رابط إلكتروني يتم التسجيل عليه, و تحديد قيمة الشهادة التي يريد المودع إيداعها ومن أبرز هذه الطرق للإيداع خدمة الموبايل البنكي ببنك مصر, ويمكنك التسجيل عليه من خلال هذه الخطوات التالية:

يمكنك تسجيل الدخول إلى تطبيق bm onlion ويستخدم من خلال كود التعريف والرقم السري الخاص بك والآن إختر إصدار شهادات إستثمار بنك مصر, إضغط على أيقونة الشهادات ذات الفائدة %19 الثابتة أو تختار شهادة الإستثمار المتناقصة بنسبة %22, إدخل إلى تحديد قيمة الشهادة التي تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها إنقر على أيقونة تأكيد الطلب عندما تستكمل البيانات والتأكد من صحتها.

أنواع شهادات بنك مصر أو لاين

من أهم شهادات الإستثمار ببنك مصر شهادة القمة التي تقدم للمستثمرين معدل فوائد ثابتة خلال مدة الشهادة التي يتم إختيارها من قبل المودعين, ويتم صرف عوائدها شهريا ومن أهم مزايا هذه الشهادة إنه بإمكان المودع أن يسترد قيمة الشهادة أو جزء منها خلال ستة أشهر من تاريخ الإيداع.