خبر مفاجئ ومرعب للجميع… إلغاء بطاقة التموين الشهر القادم اتحرك عشان تشوف البديلَ

إلغاء بطاقة التموين من الشهر المقبل وما الحل تعتبر بطاقة التموين من الأمور التي تساعد الكثير من الأشخاص في توفير بعض السلع الغذائية لهم مثل السكر، والزيت، وغيرها من المنتجات قد أوضحت الوزارة عدم صحة هذا الخبر كذلك نفت كل المصادر التي قامت بنشر هذا الموضوع حيث قالت إنه لا صحة لهذا الكلام، وأنها لن تقوم بإلغاء بطاقات التموين أو استبداله بالكارت الموحد لكنها ذكرت أنه سيتم صرف كل السلع الغذائية المدعمة كذلك الخبز المدعم تابع معنا هذا المقال لتتعرفوا على باقي التفاصيل.

إلغاء بطاقة التموين من الشهر المقبل وما الحل

لم يتم إصدار أي خبر من أي جهة حكومية أو أي قرار حقيقي، وصادق بشأن إلغاء بطاقة التموين لكن هناك بعض المصادر الموثوقة التي وضحت خبر استخدام الكارت الموحد في محافظة بورسعيد كتجربة كما يمكن الحصول على هذا الكارت من خلال :

الدخول إلى موقع البريد المصري.

فتح حساب شخصي به ثم تسجيل كل البيانات الموضحة بشكل صحيح مثل الاسم بجانب بيانات البطاقة مثل الرقم القومي أيضاً رقم الهاتف الخاص بالشخص.

بعدها سيحصل كل مواطن على هذا الكارت بصورة مجانية.

ما هي تفاصيل الكارت الموحد

يضم هذا الكارت بعض البيانات حيث يقوم بعمل الكثير من الوظائف المختلفة هي تشبه خدمات بطاقة التموين لكن بشكل منظم، وسهل التفاصيل عبارة عن :

يحتوي الكارت الموحد على عدة خدمات مثل خدمة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى خدمات التأمين لا ننسى خدمات المعاشات كذلك خدمات البريد.

من الأخبار المؤكدة أنه يستعمل في الفترة القادمة في كثير من الأماكن مثل البنوك أيضاً المواصلات.

من هم الأفراد الذين يستحقون للدعم

حددت الدولة بعض الأسر التي يستحقون الحصول على الدعم بل قامت بزيادة التموين لبعض الأسر التي لها حالات خاصة هم كالتالي :

الأسرة التي يقل معاشها عن 2500 جنية.

الأرامل كذلك المطلقات.

أصحاب معاشات تكافل وكرامة.

الأشخاص الذين لديهم بطاقات الخدمات المتكاملة.

ما هو سبب إصدار قرار استخدام الكارت الموحد

حيث يتم استعمال بطاقة التموين من قبل المخابز للحصول على الدعم لكن بشكل لا يتناسب مع القوانين أو القواعد التي وضعتها الدولة.