ايداع الراجحي… حقيقة صدور أمر ملكي بصرف 3 رواتب للضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين في أغسطس

حقيقة نزول 3 رواتب من الضمان المطور السعودية يعتبر موضوع صرف راتب الضمان الإجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية للمستفيدين منه يشغل الكثير من المواطنين المستفيدين منه, لإن هناك أخبار تفيد بأن سيتم صرف 3 رواتب من الضمان المطور السعودي, وهذا الأمر يشغل الكثيرين من المواطنين, ولكن لا يعرف إن كان هذا الأمر صحيح أم لا وأثار هذا الأمر تساؤلات الكثير من المستفيدين عن التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع, ولكن تابعنا في هذا المقال لتعرف حقيقة هذا الأمر.

حقيقة صرف 3 رواتب من الضمان المطور السعودية

أشارت بعض الشائعات المنتشرة بالمملكة العربية السعودية عن صرف 3 رواتب للضمان الإجتماعي المطور, وهذا الأمر تم الإعلان عنه من وزارة الموارد البشرية, بإنه أمر كاذب ولا صحة له وكل هذه الأخبار هي أخبار كاذبة تأتي من بعض الأشخاص لتنشر الفوضى بالمملكة العربية السعودية, ولكن توجه الوزارة للمستفيدين بعدم متابعة الأخبار الشائعة وعليهم متابعة الإعلانات الرسمية والمصادر الموثوق منها, ومن جهة أخري ينبغي على المستفيدين الحرص من التأكد من صحة أي خبر بخصوص هذا الضمان, وعدم التسرع لنشر الأخبار الغير مؤكدة ويتم التأكيد من قبل وزارة الموارد البشرية للتأكيد على صرف الضمان مرتين فقط بشهر أغسطس, مرة بأول الشهر والمرة الأخرى بأخر يوم بالشهر, وهذا بسبب بداية شهر سبتمبر سوف يكون أول يوم به إجازة رسمية, لذلك تقرر الوزارة صرف الضمان مبكر في أخر يوم بشهر أغسطس 2023.

تسليم رواتب الضمان الإجتماعي حسب أفراد الأسرة

تحدد وزارة الموارد البشرية للضمان الإجتماعي على حسب عدد أفراد الأسرة بداية من الأسرة التي تتكون من فرد واحد يتقاضى راتب 1100 ريال سعودي, وفي حالة وجود فردين بالأسرة يتقاضى راتب 1650 ريال وتستحق الأسرة التي تتكون من ثلاث أفراد 2200 ريال سعودي, ويبلغ راتب الإستحقاق للأسرة المكونة من خمس أفراد 3300 ريال والأسرة المكونة من ستة أفراد تتقاضى الراتب الشهري 3850 ريال سعودي, والأسرة المكونة من سبعة أفراد تأخذ راتب بقيمة 4400 ريال وفي حالة وجود أسرة مكونة من ثمانية أفراد يبلغ مرتبها 4950 ريال, والأسرة التي يكتمل عددها تسعة أفراد تأخذ 5000 ريال, وتحصل الأسرة المكونة من عشرة أفراد وإحدى عشر وإثنى عشر فردا يتقاضون ماليا 5000 ريال سعودي.

من المنتظر أن يتم إيداع الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444في صباح الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري حيث أن الضمان المطور يتم ايداعه في صباح باكر في بنك الراجحي والأنماء، ولكن يتم الإيداع في حسابات المستفيدين منذ المساء لنتابع معكم الزيادة المتوقعة للضمان الاجتماعي المطور لعام 2023.