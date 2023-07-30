عاااااجل.. مصرع نجل الفنان حسن يوسف في الساحل الشمالي عن عمر 35 عاماً

تعرض الفنان الكبير حسن يوسف إلى خبر مؤسف وحزين جدا له ولجميع محبيه، حيث لقى نجله عبد الله مصرعه بعد الغرق في أحدى قرى الساحل الشمالي خلال الساعات الماضية، حيث انتشر ذلك الخبر بدرجة كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفنان القدير الذي قدم الكثير من الأعمال الفنية والذي يجعل جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي يهتمون بكافة الأخبار المتعلقة به وبعائلته سواء المفرحة أو الحزينة مثل ذلك الخبر الذي جعل الجميع يحزن بشدة وهو ما ظهر من خلال التدوينات التي تم نشرها من خلال المواقع المختلفة ورد الفعل الحزين الذي ظهر على جميع محبي الفنان.

مصرع نجل الفنان حسن يوسف

وكان عبد الله حسن يوسف موجود في أحدى القرى بالساحل الشمالي خلال تلك الفترة، حيث تعرض إلى الغرق أثناء السباحة، وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ إلى المكان بعد أن ورد إليها بلاغا من رواد القرية السياحية يفيد بتعرض أحد الأشخاص إلى الغرق، وقامت قوات الإنقاذ بانتشال الجثة وتبين بعد ذلك أنها لعبد الله نجل الفنان حسن يوسف والذي تم إبلاغه على الفور بالخبر الحزين بوفاة نجله الذي كان يبلغ من العمر 35 عاماً.

كما تم نقل الجثمان الخاص بعبد الله إلى مستشفى العلمين لفحص الجثة وعرضها على الطب الشرعي تحت إشراف النيابة العامة، وذلك تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن والقيام بالإجراءات اللازمة والتي دائما ما تعقب مثل تلك الحالات والتأكد من أن الوفاة طبيعية وليس بها أي شبهة جنائية.