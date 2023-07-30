تفااااصيل جديدة.. وزارة التربية والتعليم تكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الرسمي

أكثر ما يشغل بال الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور في تلك الأيام هو موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي طال انتظارها من الجميع منذ أن انتهت الامتحانات في يوم 13 يوليو، وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الأحاديث والتوقعات عن موعد الإعلان عن النتائج، ولذلك فإننا نوضح لكم الموعد النهائي لإعلانها من خلال الموقع الرسمي لنتائج الامتحانات التابع إلى الوزارة بالإضافة إلى نشرها في المدارس بالمحافظات المختلفة لتكون متاحة لجميع الطلاب.

وزارة التربية والتعليم تكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم قد شهد إقبال كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الحصول على نتيجة الثانوية العامة المرتقبة بشدة، كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات التي تبحث عن إجابة للسؤال الذي حير الجميع وهو متى يتم إعلان النتائج.

وخلال مداخل هاتفية من الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم قام بالتصريح بأن النتائج سوف يتم اعتمادها صباح اليوم وتكون جاهزة للإعلان عنها على المواقع الإلكترونية، كما يتم إصدارها ونشرها في المدارس غدا الاثنين وذلك بعد مرور 24 ساعة من الاعتماد الرسمي للنتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس

وقامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على أن النتائج سوف تكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إعداده من أجل التسهيل على الطلاب في الحصول على نتائجهم، وذلك بإتباع الآتي: