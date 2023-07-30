متى تبدأ الدراسة.. وزارة التربية والتعليم توضح موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بجميع المدارس

بداية العام الدراسي الجديد من الأمور التي ينشغل بها الطلاب لتهيئة أنفسهم والاستعداد لاستقبال الدراسة وهم بكامل نشاطهم، وحتى يتمكنون من استيعاب دروسهم وتحصيل أفضل الدرجات، وتحدد وزارة التربية والتعليم موعد بدء العام الدراسي الجديد وتُعلن عنه من خلال قنواتها الرسمية، فما هو الجديد حتى الآن، هذا ما سنوضحه عبر سطور هذا الموضوع.

وزارة التربية والتعليم توضح موعد بدء العام الدراسي الجديد

موجة من التساؤلات أثارها الطلبة وأولياء الأمور حول موعد بدء العام الدراسي الجديد، والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن بشكل رسمي، ولكن من المنتظر أن تُصدر وزارة التربية والتعليم بيان بالموعد الصحيح لبداية العام الدراسي.

ولكن تُشير معظم التوقعات أن العام الدراسي الجديد سيكون في بداية شهر أكتوبر 2023، وقد تبدأ الدارسة في بعض المدارس الرسمية واللغات قبل هذا الموعد وفق الآلية التي سيتم اعتمادها.

حقيقة تأجيل الدراسة

أطلقت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الشائعات عن تأجل الدراسة، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وسوف تبدأ الدراسة في الموعد المُعلن عنه من قِبل وزارة التربية والتعليم بدون أي تأجيل، وذلك حتى تكون المدة كافية لإنهاء المقررات الدراسية والمراجعة، والاستعداد للامتحانات بجميع مدارس الجمهورية.

ونوهت الوزارة لأهمية تلقي الأنباء المتعلقة بالدراسة من مصادرها الرسمية وهي وزارة التربية والتعليم والقنات المُلحقة بها للحد من الأقاويل والشائعات التي ليس لها أساس من صحة، وأي جديد حول هذا الموضوع سيتم الإعلان عنه على الفور، ويجب عدم الانسياق وراء الشائعات التي تشتت من انتباه الطلاب وتُثير القلق في الأوساط التعليمية.