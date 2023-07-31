عاجل – تسريب كشوفات PDF نتيجة الثانوية العامة 2023 التفاصيل هُنا ، لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس هنا، ارتفع محركات البحث تساؤلا عنها عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث ينتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور ظهور النتائج عبر لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس، نظرا لترقب الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام، وهو ما سنقدم تفاصيله عبر هذا المقال.

المنصورة تتصدر أولى المراكز في نتيجة الثانوية العامة 2023

أكد مصدر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 تجاوز 33 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن الفتيات يتصدرن القائمة عن الفتيان في أوائل الثانوية العامة لعام 2023.

وأضاف المصدر المسؤول في وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص للقاهرة 24، أن صاحب المرتبة الأولى في البلاد في قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023 من فرع علمي علوم في محافظة الدقهلية التابعة لإدارة مدينة المنصورة.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس

نواصل معكم متابعة مراحل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023، لحظة بلحظة، بمتابعة تحديثات وزارة التربية والتعليم بموعد ظهور نتيجة الثانوية، ونشر روابط الاستعلام عنها من قبل الطلاب وأولياء عليها برقم الجلوس والاسم، بالتزامن مع اعتماد الوزير رسميا لعقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي بالعاصمة الإدارية، للكشف عن الأوائل وجميع نتائج الطلاب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

وأوضحت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم أن أنه على الاطلاع الاستعداد لإعلان عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس، منة خلال رابط مركز المعلومات بموقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط اضغط هنا، خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري، أو غدا الإثنين، ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار أيقونة

نتيجة نت ( من هنا)

عد ذلك يجب إدخال رقم جلوس كاملا.

وبعدها يجب النقر على يحث النتيجة.

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان قد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا منذ قليل، كشفت من خلاله لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس، بجانب نسبة النجاح في بنسبة تتخطى 90 % لطمئنه الطلاب وأولياء الأمور، حيث وصلت نسب النجاح في اللغة العربية إلى 90 %، وبمادة الرياضيات البحتة 89.7 %.