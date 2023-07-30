لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس هنا، ارتفع محركات البحث تساؤلا عنها عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث ينتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور ظهور النتائج عبر لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس

نظرا لترقب الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام، وهو ما سنقدم تفاصيله عبر هذا المقال.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس

نواصل معكم متابعة مراحل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023، لحظة بلحظة، بمتابعة تحديثات وزارة التربية والتعليم بموعد ظهور نتيجة الثانوية، ونشر روابط الاستعلام عنها من قبل الطلاب وأولياء عليها برقم الجلوس والاسم، بالتزامن مع اعتماد الوزير رسميا لعقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي بالعاصمة الإدارية، للكشف عن الأوائل وجميع نتائج الطلاب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

وأوضحت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم أن أنه على الاطلاع الاستعداد لإعلان عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس، منة خلال رابط مركز المعلومات بموقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط اضغط هنا، خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري، أو غدا الإثنين، ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار أيقونة نتائج الثانوية العامة 2023.

بعد ذلك يجب إدخال رقم جلوس كاملا.

وبعدها يجب النقر على يحث النتيجة.

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان قد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا منذ قليل، كشفت من خلاله لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر“ بالاسم ورقم الجلوس، بجانب نسبة النجاح في بنسبة تتخطى 90 % لطمئنه الطلاب وأولياء الأمور، حيث وصلت نسب النجاح في اللغة العربية إلى 90 %، وبمادة الرياضيات البحتة 89.7 %.