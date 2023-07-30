النتائج هتفرح كل البيوت المصرية… رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي يترقبها الكثير من طلاب الشهادة الثانوية وأولياء الأمور، وذلك بعد أن اختلفت التصريحات الخاصة بموعد إعلان النتائج وخرجت التوقعات والتي جعلت الطلاب يشعرون بالقلق بسبب التأخر في إعلان النتيجة والتي قد انتهت فيها عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وتجميعها من خلال مراكز الرصد التي تم إنشاءها بالإدارات التعليمية والإشراف عليها من خلال وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، وذلك للتأكد من تحقيق العدل بين جميع الطلاب.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان أكثر ما تم تداوله خلال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي هو موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن التأخر في إعلان النتيجة جاء بسبب الاهتمام بالتدقيق في الدرجات التي حصل عليها الطلاب والتأكد من أنه لا يوجد أي أخطاء حدثت أثناء تجميع الدرجات، حيث قامت الوزارة بإعادة العملية للتأكد من صحة كافة الدرجات، وأن يحصل كل طالب على حقه الكامل من الدرجات وفقا لما قام به خلال فترة الامتحانات والتي انتهت في يوم 13 يوليو.

ومن خلال برنامج مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى قام بنشر تصريح من وزير التربية والتعليم والذي أكد خلاله أن نتائج الثانوية العامة هتفرح كل البيوت المصرية، وهو ما يدل على أن الطلاب حصلوا على درجات عالية بهذا العام الدراسي، كما أشارت عدة تقارير أن نسبة النجاح بهذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، حيث من المتوقع أن تقارب 80% من إجمالي طلاب الشهادة.

موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الثانوية العامة

ومن المرتقب أن يتم نشر النتائج التي ينتظرها الملايين في جميع المحافظات على الموقع الإلكتروني لتكون متاحة أمام جميع الطلاب وذلك بعد أن يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل السيد الوزير، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال إتباع الآتي: