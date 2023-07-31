اتسربت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. نتيجتك مبـاشـر هـنـــاااا برقم الجلوس

عاجل – رابط رسمي وسريع نتيجة الثانوية العامة 2023.. نتيجتك الآن مبـاشـر هـنـــااااا برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في ثلاث خطوات “الرابط والتفاصيل”، نقدم لكم تحديثًا فوريًا لكل ما يتعلق بنتيجة الثانوية العامة 2023 من مصادرنا الرسمية ووزارة التربية والتعليم، وذلك حتى الإعلان الرسمي وطرح النتيجة، مما يتيح لكل الطلاب البحث عن المجموع بكتابة الاسم أو رقم الجلوس.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن

عند عقد مؤتمر وزير التعليم للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، يجب أن تدخل هذه الصفحة على الفور وتكتب اسمك أو رقم جلوسك في المربع المخصص للبحث عن النتائج.

ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالمجموع العام، والنسبة المئوية، وترتيبك على مستوى الجمهورية، والمحافظة، والإدارة التعليمية، والمدرسة، والشعبة. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر لك أيضًا ثلاث كليات ممكن قبولك في إحداها.

نتيجة الشهادة الثانوية 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أن الأخبار المتداولة عبر المواقع الإلكترونية والمجموعات والصفحات المختصة بالتعليم، حول تأجيل ظهور نتيجة الثانوية العامة، غير صحيحة.

تعارضت هذه التقارير مع التصريح الرسمي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، الذي أشار فيه إلى أن نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث الثانوي العام ستكون متاحة في بداية شهر أغسطس.

وقد صرح شادي زلطة، المتحدث باسم الوزارة، أن نتائج الثانوية العامة لا تزال تخضع لعمليات المراجعة والتدقيق خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

وأوضح زلطة في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن تأخير الإعلان عن النتيجة يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب والحفاظ على دقة النتائج المعلنة.

وفقًا لإعلان مديرية التربية والتعليم، ستكون نتيجة امتحان الثانوية العامة 2023 متاحة بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزير التعليم من خلال الخطوات التالية :

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم للحصول على نتيجة الثانوية العامة من هنااا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم خلال مقطع فيديو نُشِر عن طريق مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن نتائج امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي لهذا العام ستُعلن في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

في البداية، تظهر النتيجة إلكترونيًا على موقع وزارة التعليم من خلال أرقام جلوس الطلاب، ومن ثم يتم توزيعها في المدارس في اليوم التالي. يحصل الطلاب على الشهادات الرسمية التي تحتوي على الرقم السري للتسجيل في التنسيق.