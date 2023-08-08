“NOW”رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول pdf العراق موقع نتائجنا results.mlazemna

نتائج السادس اعدادي 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا جميع المحافظات العراقية، ارتفع بحث الكثير من الطلبة والطالبات بجميع محافظات العراقية عنها خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث يريدون التعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا، حيث حددت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد ظهور نتائج السادس متوسط 2023، كما قررت أن النتائج سيتم رفعها عبر الموقع التابع للوزارة، ومن خلال متابعة هذا المقال ستتعرفون على كافة التفاصيل بذلك.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

ويستطيع الطلبة والطالبات استعلام نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات الآتية للخصول عليها بشكل صحيح وهى تكون كالاتي:

• اولاً الضغط على رابط على“ موقع نتائجنا“ لتسجيل الدخول من هنا.

• ثم اختيار“ نتائج الصف السادس الإعدادي“ الدور الأول”.

• ثم يجب إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الكود.

وفي النهاية يجب الضغط على كلمة“ استعلام “.

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2023

تعلن وزارة التربية العراقية قرب الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2023، حيث تم تحديث نظام التعليم ليتوافق مع أنظمة التعليم العالمية. وقد اصبحت عملية استخراج نتائج الصف السادس الثانوي الدور الأول بشكل إلكتروني. دون الحاجة للذهاب للمدرسة لتسهيل ذلك على الطلاب وأولياء أمورهم، ويمكنهم الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية: