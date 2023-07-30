رسميًا: موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الاردن ورابط الحصول على نتيجة التوجيهي Www tawjihi jo حسب رقم الجلوس

يستعد الكثير من الطلاب والطالبات في جميع محافظات الأردن، موعد إعلان نتائج التوجيهي، التي طال انتظارها لفترات نظرًا لأهميتها الكبيرة لكل طالب، مع العلم أنها تعد المرحلة الفاصلة بينها وبين مرحلة الجامعة، لهذا يبحث عنها الكثير من الطلبة بشكل مكثف خاصة في الفترة الأخيرة، ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد المنتظر من قبل ملايين الطلاب على مستوى العالم، وفي هذا سنوضح لكم موعد إعلانها ورابط الاستعلام لكي يتعرف عليها الجميع.

موعد إعلان نتائج توجيهي الأردن 2023

توقع بعض المسؤولين في وزارة التربية الأردنية، أن إعلان نتائج التوجيهي سيتم ظهورها يوم 18 أغسطس المقبل 2023، بعد اعتمادها من وزير التعليم العالي، وجيه موسى، فضلاً عن أن موعد الإعلان عن النتائج قد اقترب في الوقت الحالي، ويستعد جميع الطلبة والطالبات من اجل الحصول عليها بكل سهولة، إضافة إلى أن هذه المرحلة هي الفاصل بينها وبين أهم وأخر مرحلة في رحلة التعليم، لتبدأ بعدها رحلة العمل وفقًا للتخصصات التي حصل عليها كل طالب.

موقع ينشر نتائج توجيهي الأردن 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم، موقع “توجيهي“، من أجل إعلان النتائج من خلاله، حيث إنه هو الموقع الرسمي الذي أطلقته الوزارة من أجل التعرف على نتائج الثانوية العامة في جميع محافظات الأردن، مع العلم أنه في حال وجود أي مشاكل أو عقبات عند الاستعلام عن النتائج يمكن التواصل مع المدرسة أو المديرية التابع لها الطالب لحل المشاكل التي تواجهه، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على تلبية جميع طلبات الطلبة والمدرسين في جميع المراحل الدراسية المنوط بها.