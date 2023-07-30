إزالة أحياء الرياض.. قائمة الأحياء التي ستزال في الرياض 1445

كشفت أمانة عاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، عن الأحياء التي سيتم إزالتها ضمن المرحلة الجديدة لعام 1445، حيث إن هذه الخطوات جاءت ضمن الإجراءات المتخذة بهدف القضاء على العشوائيات وتنظيفها بشكل ملائم ضمن رؤية المملكة الاستراتيجية 2030، فضلاً عن أنه تم الكشف عن المناطق بشكل رسمي التي سوق يتم تطويرها وجعلها على أعلى مستوى من جميع النواحي سواء الاجتماعية أو التعليمية أو الطبية، وفي السطور التالية نوضح لكم الأحياء التي سيتم إزالتها داخل مدينة الرياض.

الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض

حددت عاصمة الرياض الأحياء التي سيتم إزالتها في مدينة الرياض وهي جاءت على النحو التالي:-

حي الجبس.

حي ابن شريم.

حي عكاظ الجزء الشرقي.

حي المرسلات الحارة الشعبية منه.

حي النهضة المنطقة العشوائية منها.

هل سيتم تعويض المتضررين من أعمال الإزالة

وأكدت أمانة العاصمة أنه سيتم تعويض جميع المتضررين من أعمال الصيانة والتطوير على جميع الأحياء التي تمت إزالتها ماديًا أو من خلال توفير مسكن خاص لهم، مع العلم أن ذلك جاء ضمن القانون السعودي التي سوق تم صدوره مؤخرًا، بشأن تعويضات المتضررين من إزالة جميع العشوائيات في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تقديم طلب التعويض إلكترونيًا والعمل على دراسته من قبل الأمانة، ثم بعد ذلك يتم على الفور صرف المستحقات المالية الخاصة بكل متضرر داخل الأمانة.

يمكن لجميع المواطنين متابعة أخر الأخبار عبر الموقع الرسمي لأمانة العاصمة الرياض، وأيضًا متابعة أعمال الهدد التي تأتي في صالح سكان الأحياء،