أمانة العاصمة تنشر خريطة إزالة أحياء الرياض 1445.. والمستندات المطلوبة للحصول على تعويضات الهدد

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن خريطة إزالة أحياء جدة 1445 حيث يبحث عنها الكثير من سُكان المدينة رغبةً في معرفة الأماكن المشمولة بالإزالة، حيث تسعى أمانة الرياض في تقديم يد العون للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم عن طريق هدد العشوائيات وتقديم أماكن سكنية تتضمن جميع الخدمات التي تفتقرها الأماكن العشوائية، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

خريطة إزالة أحياء الرياض

كشفت الأمانة العامة عن خريطة الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض وجاءت على النحو التالي مناطق الهدد:

حي الجبس وهو يتواجد في أطراف العاصمة.

الحارة الشعبية في حي المرسلات.

ساحات حي النهضة.

منطقة خشم العان التي تتواجد في حي ابن شريم.

حي عكاظ ولكن الجزء الشرقي منه فقط.

المستندات والأوراق المطلوبة لصرف تعويضات جدة

حددت الأمانة المقدسة مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم الحصول على التعويضات وجاءت على النحو التالي:

صورة جوية للموقع في حال توافرها.

صورة من الوثيقة أو الصك.

يتم تقديم صورة الهوية للوكيل أو صورة الوكالة.

صورة أيضًا فوتوغرافية للمبنى بشكل كامل لكي تُوضح كافة جوانبه.

صورة الهوية الوطنية للشخص المالك.

صورة من فاتورة الكهرباء إن وجد.

تقديم رقم توثيق المبنى.

هل سيتم تعويض المتضررين؟

نعم حيث أعلنت الأمانة عن تعويضهم وفتح باب التقديم على هذه التعويضات من خلال الموقع الرسمي لأمانة الرياض ولكن لابد من تقديم كافة الاوراق المطلوبة والمستندات لكي تحصل عليها بكل سهولة ويُسر، ولكي تتمكن من معرفة جميع التفاصيل التي تخص هذا الأمر يُمكنك التوجه مباشرةً إلى هذا الرابط alriyadh.gov.sa.