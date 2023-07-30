جهز نفسك قبل النتيجة .. توجيه هام من وزير التعليم العالي للطلاب بشأن تنسيق الجامعات 2023

أكد وزير التعليم العالي أن جامعة عين شمس ستكون جاهزة لاستقبال طلبات التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا، وأكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية التنسيق وتقديم الدعم اللازم للطلاب خلال هذه المرحلة الحيوية في حياتهم الأكاديمية.

توجيه هام من وزير التعليم العالي بشأن تنسيق الجامعات 2023

وجاء هذا التأكيد خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس بمقر جامعة مطروح، وقد قدم المجلس الشكر لجامعة مطروح على استضافة الاجتماع وكافة جهودها في تطوير العملية التعليمية في مصر.

وأعلنت جامعة عين شمس عن توفير مُرشدين مؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتعمل الجامعة أيضاً على تنفيذ حملة إعلامية هادفة لتوعية الطلاب بخطوات التنسيق والمواعيد الهامة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية للجامعة.

من جهة أخرى، أكد الدكتور أيمن عاشور أن معامل الحاسب الآلي جاهزة بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب خلال عملية التنسيق، حيث يمكن للطلاب تقديم طلبات التنسيق بكل يسر وسهولة من خلال النظام الإلكتروني المُتطور.

وتأمل الحكومة في تسهيل عملية التنسيق وتحسين جودة التعليم في الجامعات الحكومية والمعاهد، وتمكين الطلاب من اختيار التخصصات المناسبة لهم والانضمام إلى الجامعة التي يحلمون بها.

تنسيق الجامعات 2023

وللجدير بالذكر أن عملية التنسيق الإلكتروني تعتبر خطوة هامة ومهمة في مسيرة الطلاب الأكاديمية، وتتطلب التحضير الجيد والتعرف على جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بها، وباستخدام الموارد المتاحة والاستعانة بالمرشدين المؤهلين، يمكن للطلاب أن يواجهوا هذه العملية بثقة ونجاح.