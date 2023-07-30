خريطة هدد جدة 2023 الجديدة Smart map jeddah.. واسماء المناطق العشوائية التي سيتم ازالتها

يتساءل كافة سُكان مدينة جدة عن خريطة هدد جدة 2023 الجديدة لكي يتعرفون على كافة المناطق التي عليها إزاله، حيث تسعى الحكومة السعودية لتطوير جميع العشوائيات والقضاء عليها بحلول 2030 وتوفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين أيضًا سواء كانت صحية أو تعليمية وغيرها، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل تابعونا.

خريطة هدد جدة 2023

تسعى المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها 2030 حيث تهدف لتحويل كافة المعاملات بشكل إلكترونيًا تسهيلاً للوقت والجهد على المواطنين والمقيمين أيضًا، وتحمل الخريطة التالية ألوان تحمل دلالات مُعينة لذا سنتعرف عليها بالتفصيل:

اللون الأحمر يُشير إلى إن هذه المناطق هي المرحلى الأول من أعمال الهدد بمنطقة جدة.

أما بالنسبة للون البرتقالي فيدل على المرحلة الثانية من أعمال الإزالة.

اللون الأزرق يُشير للمرحلة الرابعة من الأعمال الخاصة بالإزالة بجدة.

أما الأخضر فهو يدل على المرحلة التطويرية التي ستشهدها هذه المناطق.

سبب ازالة الاحياء العشوائية بجدة

هناك عدة أسباب لإزالة الأحياء العشوائية وهي:

تنفيذ المشاريع الخاصة بالبناء وأيضًا تنفيذ مشاريع الشوارع والمرافق العامة.

الرغبة في القضاء على المباني الركيكة الآيلة للسقوط والتي تُشكل خطرًا على السكان.

قلة الخدمات وعدم توافرها فهذه الأماكن لا تصلح للعيش.

تسعى الأمانة العامة لإعادة تنظيم هذه الأحياء التي تفتقر للسلامة الصحية.

تعزيز الرقابة على كافة الخدمات والمرافق المُقدمة لهذه الأحياء.

العمل على تحسين جميع الخدمات سعيًا لأرضاء المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أنه يُمكنك التعرف على كافة التفاصيل التي تخص هذه الأحياء من خلال التوجه إلى الرابط الرسمي لأمانة جدة.