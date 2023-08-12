استقبل حالاً .. تردد قناة ssc السعودية الرياضية 2023 الناقلة لأهم المباريات المحلية والعربية

تردد قناة ssc السعودية الرياضية 2023 الناقلة لمباريات البطولة العربية نقدمه لكم، حيث تعتبر قناة SSC Sport السعودية الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية داخل المملكة العربية السعودية، وتحظى هذه القناة بجماهيرية كبيرة من قبل سكان المملكة والمشجعين من مختلف مناطق الوطن العربي، وتقدم القناة تغطية شاملة للمباريات المحلية والقارية، وأيضاً نقل جميع المباريات المقامة على أراضي المملكة بشكل حصري، من خلال سلسلة قنواتها التي تتضمن تسع قنوات متخصصة في عرض الفقرات الرياضية.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية 2023

قناة SSC Sport تمتلك حقوق البث الكاملة للعديد من المباريات المهمة، مثل بطولة الأندية العربية لعام 2023، وإن بث هذه البطولة تم بدايةً من يوم الخميس الموافق ٢٧ يوليو من هذا العام، وحتى اليوم السبت الموافق ١٢ أغسطس، وذلك منح الجماهير فرصة جيدة لمتابعة أهم المباريات الرياضية على القناة.

ترددات قناة ssc الرياضية

إن قناة SSC Sport متاحة على مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية، مما يجعلها متاحة للمشاهدين في مختلف الأنحاء، وهذه ترددات القناة على مختلف الأقمار:

تردد قناة ssc على قمر عرب سات

تردد القناة: 12417

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc الرياضية على قمر النايل سات

تردد القناة: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد القناة السعودية الرياضية على بدر سات

تردد القناة: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط تردد قناة ssc

للاستمتاع بمشاهدة المباريات والبطولات على قناة SSC Sport، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتنزيلها على جهاز الرسيفر الخاص بك: