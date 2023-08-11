صدرت أخيرًا هُنا..نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول”PDF”موقع وزارة التربية العراقية results mlazemna

نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول”PDF” موقع وزارة التربية العراقية، تعتبر من أهم المحطات الدراسية في العراق، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور هذه النتائج بفارغ الصبر، لذا نقدم لكم في هذا المقال نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول PDF موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول PDF موقع وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخرا عن توفر رابط لاستخراج نتائج السادس الإعدادي 2023 عبر موقعها الرسمي، كما أتاحت الوزارة موقعا إلكترونيا خاصا بها للنتائج الوزارية، يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم بصيغة ملف PDF، لقد لاقت هذه النتائج اهتماما كبيرا من الجمهور.

نتائج الدور الاول

السادس العلمي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

السادس الادبي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول PDF موقع وزارة التربية العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية: