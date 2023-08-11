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صدرت أخيرًا هُنا..نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول”PDF”موقع وزارة التربية العراقية results mlazemna

fareda salehمنذ 18 دقيقة
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نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول”PDF” موقع وزارة التربية العراقية، تعتبر من أهم المحطات الدراسية في العراق، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور هذه النتائج بفارغ الصبر، لذا نقدم لكم في هذا المقال نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول PDF موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول PDF موقع وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخرا عن توفر رابط لاستخراج نتائج السادس الإعدادي 2023 عبر موقعها الرسمي، كما أتاحت الوزارة موقعا إلكترونيا خاصا بها للنتائج الوزارية، يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم بصيغة ملف PDF، لقد لاقت هذه النتائج اهتماما كبيرا من الجمهور.

نتائج الدور الاول

السادس العلمي

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
تنزيل
ديالىتم الرفع
تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
تنزيل
النجفتم الرفع
تنزيل
ذي قارتم الرفع
تنزيل
القادسيةتم الرفع
تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
تنزيل
واسطتم الرفع
تنزيل
اربيلتم الرفع
تنزيل
السليمانيةتم الرفع
تنزيل
دهوكتم الرفع
تنزيل
الأنبارتم الرفع
تنزيل
بابلتم الرفع
تنزيل
البصرةتم الرفع
تنزيل
كربلاءتم الرفع
تنزيل
كركوكتم الرفع
تنزيل
ميسانتم الرفع
تنزيل
المثنىتم الرفع
تنزيل

السادس الادبي

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
تنزيل
ديالىتم الرفع
تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
تنزيل
النجفتم الرفع
تنزيل
ذي قارتم الرفع
تنزيل
القادسيةتم الرفع
تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
تنزيل
واسطتم الرفع
تنزيل
اربيلتم الرفع
تنزيل
السليمانيةتم الرفع
تنزيل
دهوكتم الرفع
تنزيل
الأنبارتم الرفع
تنزيل
بابلتم الرفع
تنزيل
البصرةتم الرفع
تنزيل
كربلاءتم الرفع
تنزيل
كركوكتم الرفع
تنزيل
ميسانتم الرفع
تنزيل
المثنىتم الرفع
تنزيل

رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول PDF موقع وزارة التربية العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية، يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.
  • بدلا من ذلك، يمكنك الذهاب مباشرة إلى موقع “نتائجنا الوزاري”.
  • عندما تقوم بفتح الموقع، ستجد قائمة تحتوي على الخيارات المتاحة.
  • اختر “المرحلة الإعدادية” من بين الخيارات المعروضة.
  • سيطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية في الحقول المخصصة لذلك.
  • بعد ذلك، قم بإدخال اسمك ورقمك الامتحاني بدقة واكتمال.
  • بمجرد استكمال إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على زر “عرض النتيجة”.
  • في النهاية، ستظهر لك نتيجة الطالب على الشاشة بعد الانتهاء من عملية البحث.
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fareda salehمنذ 18 دقيقة
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