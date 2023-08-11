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صدرت أخيرًا هُنا..نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول”PDF”موقع وزارة التربية العراقية results mlazemna
نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول”PDF” موقع وزارة التربية العراقية، تعتبر من أهم المحطات الدراسية في العراق، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور هذه النتائج بفارغ الصبر، لذا نقدم لكم في هذا المقال نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول PDF موقع وزارة التربية العراقية.
نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول PDF موقع وزارة التربية العراقية
أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخرا عن توفر رابط لاستخراج نتائج السادس الإعدادي 2023 عبر موقعها الرسمي، كما أتاحت الوزارة موقعا إلكترونيا خاصا بها للنتائج الوزارية، يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم بصيغة ملف PDF، لقد لاقت هذه النتائج اهتماما كبيرا من الجمهور.
نتائج الدور الاول
السادس العلمي
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
السادس الادبي
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول
يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول PDF موقع وزارة التربية العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية، يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- بدلا من ذلك، يمكنك الذهاب مباشرة إلى موقع “نتائجنا الوزاري”.
- عندما تقوم بفتح الموقع، ستجد قائمة تحتوي على الخيارات المتاحة.
- اختر “المرحلة الإعدادية” من بين الخيارات المعروضة.
- سيطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية في الحقول المخصصة لذلك.
- بعد ذلك، قم بإدخال اسمك ورقمك الامتحاني بدقة واكتمال.
- بمجرد استكمال إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على زر “عرض النتيجة”.
- في النهاية، ستظهر لك نتيجة الطالب على الشاشة بعد الانتهاء من عملية البحث.