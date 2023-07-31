ترقبوا .. بث مباشر مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023| أعلان أوائل الثانوية العامة 2023

بث مباشر مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر صحفي يعلن من خلاله نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي، ويرصد لكم البديل الإخباري كافة تفاصيل المؤتمر من خلال البث المباشر الخاص ب بث مباشر مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

يعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من خلال المؤتمر الصفحي الذي سيترأسه ويعلن من خلاله اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 علمي واسماء اوائل الثانوية العامة 2023 ادبي، ونسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 كما سوضح حجازي موعد امتحانات الدور الثاني للثاتوية العامة 2023، تابعونا.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

في الوقت الحالي، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتائج الثانوية العامة خلال الساعات الراهنة، وذلك عبر مواقع الوزارة المختلفة. سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم، وذلك وفقًا للقواعد المعلنة سابقًا. وقد أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد، بما في ذلك الأسئلة المقالية في مواد الأحياء والجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق.

بث مباشر مؤتمر وزير التربية والتعليم 2023 لإعلان نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الرابط الرسمي برقم الجلوس والاسم

استعلام نتيجة الثانويه العامة 2023 برقم الجلوس والاسم وفرت وزارة التربية والتعليم العديد من روابط رسمية نتيجة ثالثة ثانوي 2023 ، حيث اتاحت فرص متعدد أمام الطلاب للوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الروابط الرسمية نتيجة الصف الثالث الثانوي وهي :

رابط بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنــــــا

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الضغط هنــــــا

رابط الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنــــا

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة نت

أوائل الثانوية العامة 2023

أفاد مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة بدأت في مراجعة نتيجة الثانوية العامة عدة مرات للتأكد من تطابقها مع بيانات الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي، بهدف تحديد قائمة الأوائل في جميع الشعب العلمية والرياضية والأدبية على مستوى البلاد.

أوائل الشعبة العلمية علوم

أميمة محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية.

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

كريم محمود رمزي احمد محمد خالد من محافظة المنيا.

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

كيرلس نوناي يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

محمد محمد التميمي محمد جوهر من محافظة الدقهلية.

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف.

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.

أوائل الشعبة العلمية رياضيات



إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة.

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

محمد احمد رزق احمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

محمود أشرف السيد أبو حادي من محافظة الغربية.

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، الطلاب المكفوفين والدمج والمتفوقين

الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان.

الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمى من محافظة الشرقية.

الطالب الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية.

الطالب على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 مدارس STEM

الطالب عمر عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف.

الطالب ادهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية.

وسيتم اعتماد هذه القائمة بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بالإضافة إلى الأوائل في كل محافظة، وقائمة الأوائل في مدارس المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطلاب المكفوفين، وكذلك أوائل مدارس نظام الدمج التعليمي لذوي الهمم.

صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سوف يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين 31 يوليو الجارى، ويعقد مؤتمر اعلان أوائل الثانوية العامة 2023 اليوم خلال الساعات المقبلة.