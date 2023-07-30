بشرى سارة للمواطنين بصرف 650 جنيه لكل أسرة يتوافر لديها هذه الشروط.. تعرف عليها

تسعى الحكومة المصرية لتوفير احتياجات المصريين من خلال تقديم برامج الدعم المختلفة لإعاناتهم على شراء متطلبات الحياة وتوفير حياة كريمة لهم، حيث أطلقت مُنذ فترة بزيادة المعاشات بنسبة 15% ومازال أصحاب المعاشات يحصلون على هذه الزيادة بالإضافة لسعيها الدائم لتقديم يد العون لهم في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

صرف 650 جنيه لكل أسرة

تسعى الحكومة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستمر حيث وفرت منحة شهرية لهم يبلغ قدرها 650 جنيه مصري وهي مبادرة تكافل وكرامة وهي واحدة من المبادرات التي تُشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسعى هذه المبادرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوزان أيضًا بين طبقات المجتمع.

شروط الحصول على 650 شهريًا

وضعت وزارة التضامن شروط مُعينة للحصول على 650 جنيه شهريًا وجاءت الشروط على النحو التالي:

ضرورة تقديم صورة إلكترونية لشهادت الميلاد لكافة أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عهن 18 عام.

يجب تقديم صورة بطاقة التموين لكي يتم التحقق من الحالة الاقتصادية الخاصة بالأسرة.

يشترط تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق لكي يتم اثبات الحالة الاجتماعية.

يجب التحقق من هوية الشخص المتقدم وتقديم بطاقة سارية وغير منتهيه.

في حال وجود الأب أو الأم في السجن لابد من تقديم صورة شهادة السجن لكي يتم التحقق من الحالة القانونية.

ضرورة تقديم وثيقة وفاة الزوج أو الزوجة في حال تواجد أطفال وتقديم صورة إقرار الوصاية.

الاستعلام عن معاش تكافل

لكي تتمكن من الاستعلام عن المعاش لابد من اتباع الآتي: