لم يتم تحديد موعد محدد للاعلان عن نتيجة الثانوية العامة حيث انها ستظهر بعد اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم، ويمكننا الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة البحر الأحمر بشكل الكتروني بدل من الذهاب للمدرسة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اوائل الثانوية العامة 2023 عام علمي وادبي محافظة البحر الأحمر.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة

مواد القسم الأدبي

مادة اللغة العربية 80 درجة درجة النجاح هي 40 درجة.

اما عن مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة هي 20 درجة.

كما ان درجة وصلت في مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجغرافيا 60 درجة.

ومادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة التربية الدينية 25 درجة ولكنها لا تضاف إلى المجموع.

التربية الوطنية 25 درجة ولكنها لا تضاف إلى المجموع.

مادة الاقتصاد والإحصاء، تكون درجات مادة الاقتصاد والإحصاء 50 درجة.

درجات مواد قسم العلمي بنوعيه

الكيمياء 60 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

تكون درجات مادة الأحياء 60 درجة.

درجات مادة الجيولوجيا 60 درجة.

مادة الهندسة الفرعية 30 درجة.

درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

تكون درجات مادة استاتيكا 30 درجة.

درجات مادة ديناميكا 30 درجة.

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خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة البحر الأحمر

يمكن لجميع الطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وهي.