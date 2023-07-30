اوائل الثانوية العامة 2023 عام علمي وادبي محافظة مطروح   

ينتظر جميع الطلبة والطالبات اعتماد النتائج من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وان سيتم الاعلان عن اسماء أوائل الثانوية العامة في مؤتمر صحفي ومن خلال مقالنا سنتعرف على اوائل الثانوية العامة 2023 عام علمي وادبي.

اوائل الثانوية العامة 2023

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في مطروح عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بشكل الكاروني من خلال إدخال رقم الجلوس والاسم وذلك بعد ان يتم الاعلان عن ظهورها على الموقع وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مطروح يمكن الحصول عليها من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بسهولة بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة.

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أوائل الثانوية العامة 2023 في مطروح

تم الاعلان من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح انه بعد ان يتم عقد مؤتمر لكي يتم إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في مطروح بالاسم ورقم الجلوس، سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 وسيتم القيام بالاتصال بهم بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروحكما سيتم تحديد موعد لإقامة حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة من خلال حضور كافة الاسر وذلك لتقديرهم وتفوقهم خلال هذا العام.

بالاضافة إلى ان امتحانات الثانوية العامة في محافظة مطروح لم يحدث بها اي شكاوي خلال فترة اداء الامتحانات وتمت في منتهي الهدوء والاستقرار خلال جميع المواد ولم يتم ضبط أية حالات غش كما انه يتم القيام بمتابعة جميع اللجان من خلال غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات.