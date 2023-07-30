ihec.iq استمارة التقديم على المفوضية العليا للانتخابات 2023 موظف اقتراع العراق

التقديم على المفوضية العليا للانتخابات 2023 من أهم الأمور التي تهم المواطنين في دولة العراق مع فتح باب التقديم كموظف اقتراع يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري، وقد تم تحديد الأعداد المطلوبة لشغل وظيفة موظف اقتراع بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو 250 ألف موظف في جميع أنحاء دولة العراق، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” طريقة التسجيل في استمارة وظيفة موظف اقتراع العراق 2023.

التقديم على المفوضية العليا للانتخابات 2023

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دولة العراق عن إتاحة التسجيل في استمارة موظف اقتراع لخريجي الجامعات والطلبة والموظفين اعتباراً من يوم الخميس الماضي، وقد أوضحت الشروط الواجب توفرها في المتقدمين وهي:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يقل التخصيل الدراسي للمتقدم عن الدبلوم بالنسبة لغير الخريجين.

أن يكون لدى المتقدم بطاقة ناخب إلكتروني.

أن يتراوح عمر المتقدم من 19 عام حتى 56 عام.

أن يكون المتقدم حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه بجناية مخلة للأداب أو الشرف.

يقدم في المحافظة المتواجد بها.

استمارة موظف اقتراع العراق 2023

يتم التقديم على المفوضية العليا للانتخابات 2023 عبر الرابط الرسمي على موقع المفوضية من خلال بعض الخطوات وهي:-