قرار يسعد الملايين”.. تثبت عدادات الكهرباء بالكارت على الشريحة الأولى

تم الإعلان عن قرار سيتم تنفيذه في جميع مناطق الجمهورية يهدف إلى تثبيت جميع عدادات الكهرباء المعتمدة على الكارت على الشريحة الأولى خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا القرار استجابة للشكاوى التي قدمها المواطنون بشأن مشاكل التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية، وأكد مصدر مسؤول من وزارة الكهرباء أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بعد 8 أيام من الآن أي في بداية الشهر المقبل، ويعد هذا القرار جزءاً من الممارسات الشهرية التي يقوم بها موظفو شركات الكهرباء، والتي يستفيد منها العديد من المواطنين.

عدادات الكهرباء بالكارت

تم توضيح أنه لن يتم تثبيت عدادات الكهرباء المعتمدة على الكارت على الشريحة الأولى في موعد محدد كما هو متداول بل سيتم ضبط هذه العدادات من قبل أصحابها وفقًا للوقت والتاريخ المحددين في العدادات، وعلى الرغم من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة التي تواجهها المواطنين إلا أن هذه المشكلة تحمل جانبًا إيجابيًا، حيث يساعد انقطاع التيار في تحفيز الترشيد في استهلاك الكهرباء وتوفير رصيد عدادات الكهرباء المسبقة الدفع.

وفي حالة انقطاع التيار يمكن للمواطنين تخفيض استهلاكهم للكهرباء خلال فترات الذروة، مما يؤدي إلى توفير مبلغ يصل إلى 50 جنيهًا في رصيد العدادات عند استعادة التيار، لذلك يتبين أن عملية تثبيت العدادات تعتمد على تعديل الوقت والتاريخ من قبل أصحاب العدادات أنفسهم.

ضبط الوقت والتاريخ لتثبيت عداد الكهرباء

أكد المصدر على أهمية متابعة المواطنين أصحاب عداد الكهرباء بالكارت لضبط الوقت والتاريخ في العداد قبل تثبيته على الشريحة الأولى في الوقت المحدد، وهو أول دقيقة من شهر أغسطس، كما نصح المصدر المواطنين بضرورة التحقق من صحة إعدادات العداد وتحديثها إن لزم الأمر لضمان أنه سيتم تثبيت العداد على الشريحة الأولى بشكل صحيح وفقًا للجدول الزمني المحدد، هذا التنبيه يهدف إلى ضمان استقبال الخدمة الكهربائية على الشريحة الأولى اعتبارًا من بداية شهر أغسطس، وتفادي أي تأخير في استعادة العدادات إلى الوضعية المناسبة.

وأوضح المصدر أن هناك اعتقاد خاطئ بين بعض المشتركين الذين يستخدمون عدادات الكهرباء المسبوقة الدفع حيث يعتقدون أنه يتم خصم الرصيد المتبقي في عداداتهم نهاية كل شهر، وأكد أن هذا الاعتقاد غير صحيح فالطريقة المعتمدة في حساب الاستهلاك وخصم الرصيد في العداد المسبق الدفع تعتمد على أسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، وبذلك يمكن أن ينفد الرصيد في أي وقت ويجب على المستخدم شحن العداد قبل نهاية الشهر وبداية شهر جديد لضمان استمرارية توفر الكهرباء.

رصيد عداد الكهرباء

يمكن أن يستمر رصيد عداد الكهرباء معك للشهر الجديد دون الحاجة للشحن مرة أخرى، حيث يعود العداد تلقائيًا للشريحة الأولى في بداية كل شهر، ويتم توفير الرصيد الموجود في العداد ويؤخر عملية الشحن الجديدة، وهناك توضيح أنه لا يتم خصم أي مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على المستهلك فقط، فالطريقة التي يعمل بها العداد المسبق الدفع تعتمد على استهلاك الكهرباء فقط، ولا يتم خصم أي مبالغ أخرى من الرصيد الحالي للعداد.

خطوات الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء

يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء بطريقة سهلة من خلال اتباع الخطوات التالية: