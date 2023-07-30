بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع + نتيجة نت (رابط فعّال و SMS)

نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع يستمر البحث عبر محركات البحث مثل جوجل لمعرفة موعد إعلان أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 والتأكد من قبول النتيجة الرسمية من قبل وزير التربية والتعليم ويتم الإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي، حيث يتصل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بأوائل الثانوية العامة ويهنئهم على تفوقهم ويمكن الحصول على تفاصيل أوائل الثانوية العامة عن طريق البحث عنها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وسيتم توفير روابط للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع على الموقع كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي يتم إرسالها إلى أرقام الهواتف المسجلة لدى الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2023

سيتم الإعلان في المؤتمر الصحفي المرتقب عن أسماء أوائل الثانوية العامة للعام 2023 وسيتم الاتصال بهم هاتفيًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي خلال المرحلة الثانوية، ويذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 بدأت في 12 يونيو الماضي وانتهت في 13 يوليو الجاري. ومنذ انتهاء ماراثون الامتحانات، يترقب الطلاب بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2023 وسنقدم لكم هذه النتائج فور صدورها بشكل رسمي.

قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

وتشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 ما يلي :

أوائل شعبة علمي علوم

أوائل شعبة علمي رياضة

أوائل شعبة أدبي

أوائل المكفوفين

أوائل الدمج

أوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

معايير اختيار أوائل الثانوية العامة 2023

لابد أن يكون طالب الثانوية العامة 2023 مصري الجنسية.

ألا يكون سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

حاصل على أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة.

ترتيب أوائل الثانوية العامة 2023 بناءً على أعلى الدرجات.

يكون ممن حضروا المدارس وليس طلاب المنازل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع من خلال عدد من المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مثل موقع الوزارة وموقع بوابة الثانوية العامة، بالإضافة إلى مواقع أخرى تهتم بالحصول على النتيجة من الموقع المعروف والإعلان عنها بواسطة رقم الجلوس.

روابط استخراج نتيجة الثانوية العامة

رابط بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 .

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة نت

يجب على الطلاب أخذ الاعتبار المجموعة العامة والنسبة المتحققة منها وترتيبها على المستوى الوطني في حال وجودها، ويجب الانتباه إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع الرسمية تصدر بعد تأكيدها من قبل وزير التربية والتعليم، وهو ما يتم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي المرتقب.