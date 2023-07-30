اسماء المرشحين للامتحان الاضافي الأردن 2023 للإلتحاق بالجامعة وزارة التربي

صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية ان الجامعات تعمل على استقبال الالتحاق بها خلال بدء العام الدراسي الجديد وذلك من قبل الذين حصلوا على درجات مؤهلة للتقدم وذلك من خلال ان يتم اختيار التخصص المرغوب به ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المرشحين للامتحان الاضافي الأردن 2023 .

اسماء المرشحين للامتحان الاضافي الأردن 2023

تم تحديد المرشحين للامتحان الإضافي وذلك من خلال الدرجات الحاصلين عليها في امتحان التوجيهي، وتخصصات الجامعات والكليات الراغبين بها وتعد من الفرص التي لابد من استغلالها كما انه يتم تحديد المرشحين للامتحان الإضافي من خلال درجاتهم في مجموعة معينة من المواد.

ما هي الشروط للالتحاق بالجامعة في الأردن

حالة الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أو ما يعادلها بدرجات مؤهلة.

تحقيق الشروط الأكاديمية المطلوبة لكل تخصص.

لابد م ان تتعدى الاختبارات اللازمة للالتحاق ببعض التخصصات.

يتم سداد الرسوم الدراسية والتسجيل في الجامعة.

الحصول على شهادات اللغة الإنجليزية المعترف بها، في حال كانت مطلوبة للالتحاق.

من هم المرشحين للاختبار الإضافي

كما انه سيتم التعرف على المرشحين من خلال الدرجات التي حصلوا عليها في امتحان التوجيهي، وتخصصات الجامعات والكليات الراغبين بها وانها تعد من ضمن الفرص التي تتيح للطلاب والطالبات الذين حصلوا على درجات مؤهلة كما انه يتم تحديد المرشحين للاختبار الإضافي من خلال درجاتهم في مجموعة معينة من المواد التي تم تحديدها من الجامعات والكليات لكل تخصص والتي يتم العلان عنها من قبل الجامعة بناء عى التخصص التي تم اختياره.