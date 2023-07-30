شرح حجز وشراء تذاكر مباراة النصر والزمالك لحضور قمة البطولة العربية UaFa.TickEtmx

رابط حجز وشراء تذاكر مباراة النصر والزمالك بالخطوات في البطولة العربية، حيث يتابع محبي الكرة العربية ومشجعي كل من الفريق المصري والفريق السعودي حول العالم رابط وكيفية حجز تذاكر مباراة الزمالك والنصر في بطولة الأندية العربية 2023. تم إطلاق البطولة في المملكة العربية السعودية في 27 يوليو، حيث شهدت مباريات الجولة الأولى نتائج غير متوقعة وبدأت الجولة الثانية.

شراء تذاكر مباراة النصر والزمالك

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية هو يوم الخميس الثالث من أغسطس 2023 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة. ومن المتوقع طرح تذاكر المباراة خلال اليومين المقبلين.

كيفية حجز تذاكر مباراة الزمالك والنصر

لحجز تذاكر مباراة الزمالك والنصر، يجب الدخول إلى منصة “تيكيت ميكس” التي توفر حجز تذاكر البطولة العربية للأندية. يمكنكم زيارة الرابط https://uafa.ticketmx.com/ لاختيار مباراة الزمالك والنصر ومن ثم اختيار عدد التذاكر ومكان المقعد، ثم اختيار طريقة الدفع.

يتم الدخول على منصة تيكيت ميكس لحجز تذاكر البطولة العربية للأندية. يتم الاطلاع على الفعاليات. عند ظهور الفعاليات الحالية “مباراة الزمالك والنصر” يتم الضغط عليها. تظهر صفحة الحجز. يقوم بتسجيل الدخول بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. يتم اختيار عدد التذاكر ومكان المقعد ثم اختيار طريقة الدفع.

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الزمالك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0

الجولة الثالثة المباراة الموعد الملعب السد – أهلي طرابلس الأربعاء 2 أغسطس 2023،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب نادي ضمك الهلال السعودي – الوداد الأربعاء 2 أغسطس 2023،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير سلطان الرياضية الترجي – الصفاقسي الأربعاء 2 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الملك سعود الرياضية الشرطة العراقي – الاتحاد السعودي الأربعاء 2 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الملك فهد الرياضية شباب بلوزداد – الكويت الخميس 3 أغسطس 2023،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب نادي ضمك الوحدة الإماراتي – الرجاء الخميس 3 أغسطس 2023،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير سلطان الرياضية الزمالك – النصر السعودي الخميس 3 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الملك فهد الرياضية الشباب السعودي – الاتحاد المنستيري الخميس 3 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الملك سعود الرياضية

تتوقع الجماهير حضور هذه المباراة النارية بين الزمالك المصري والنصر السعودي وتشجيع فرقهم المحببة. البطولة تعد مناسبة رياضية مهمة تجمع محبي الكرة العربية وتساهم في تعزيز الروح الرياضية والتواصل بين الدول العربية.

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الأسعار شاملة الضريبة

ذوي الهمم : 0.00 ريال A1 : 20.00 ريال A2 : 50.00 ريال B1 : 20.00 ريال B2 : 50.00 ريال PREMIUM 1 : 100.00 ريال PREMIUM 2 : 100.00 ريال GOLD 1 : 550.00 ريال GOLD 2 : 550.00 ريال VIP : 1,200.00 ريال

الشروط والأحكام

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها.

لا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح.

تصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه.

تحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية تُنقل على قناة SSC السعودية فقط، وقد تُعلن قناة أبو ظبي عن نقل المباريات قريبًا.