اخر تحديث.. ارخص الجامعات الخاصة في مصر بالأسعار والمصاريف كاملة 2023

ارخص الجامعات الخاصة في مصر بالأسعار 2023، في مصر، تُعتبر الجامعات الخاصة خيارًا مهمًا للعديد من الطلاب لمتابعة دراستهم العليا. تتميز هذه الجامعات بتخصصات متنوعة وبيئة تعليمية متطورة. ولكن، يظل الاهتمام الأساسي للعديد من الطلاب وأولياء الأمور هو معرفة التكاليف والمصروفات الدراسية، حيث تشهد تلك الرسوم زيادات سنوية كبيرة.

ارخص الجامعات الخاصة بالأسعار 2023

أرخص الجامعات الخاصة في مصر :

جامعة 6 أكتوبر

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة الأهرام الكندية

الجامعة البريطانية

الجامعة الروسية

جامعة هليوبوليس الخاصة

الجامعة الحديثة MTI

جامعة MSA

ومن بين هذه الجامعات، تبرز جامعة 6 أكتوبر كواحدة من أرخص الجامعات الخاصة في مصر، إن لم تكن الأرخص على الإطلاق. ففي العام الجامعي 2023-2024، تُعلن جامعة 6 أكتوبر عن مصروفات الدراسة التالية:

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كلية الطب والجراحة: تصل مصروفاتها إلى 140 ألف جنيه، يتم دفع 85 ألف جنيه قسطًا أول و55 ألف جنيه قسطًا ثاني. كلية طب الأسنان: تُقدر مصروفاتها بـ110 ألف جنيه، يتم تقسيطها إلى 65 ألف جنيه قسطًا أول و45 ألف جنيه قسطًا ثاني. كلية الصيدلة PharmD: تصل مصروفاتها إلى 90 ألف جنيه، يتم دفع 55 ألف جنيه قسطًا أول و35 ألف جنيه قسطًا ثاني. كلية الصيدلة Clinical: تُقدر مصروفاتها بـ100 ألف جنيه، يتم تقسيطها إلى 60 ألف جنيه قسطًا أول و40 ألف جنيه قسطًا ثاني. كلية العلاج الطبيعي: تصل مصروفاتها إلى 75 ألف جنيه، يتم دفع 45 ألف جنيه قسطًا أول و30 ألف جنيه قسطًا ثاني.

أقل الكليات والجامعات الخاصة من حيث الأسعار

1- جامعة 6 أكتوبر :

تعتبر جامعة 6 أكتوبر من أرخص الجامعات الخاصة في مصر، كما أنها تقدم تعليم عالي الجودة، وتضم 14 كلية. أما بالنسبة للرسوم الدراسية في أهم كليات هذه الجامعة تكون كما يلي :

كلية الطب : 72,000 جنيه مصري.

كلية طب الأسنان : 55,000 جنيه مصري

الصيدلة : 46.500 جنيه مصري.

التمريض : 14,500 جنيه مصري.

الهندسة : 36,500 جنيه مصري.

كما يجب أن تعلم أنه يضاف 7,000 جنيه مصري رسوم مواصلات، يجب أن يتم دفعهم في بداية العام الدراسي.

2- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب :

من أهم ما يميز هذه الجامعة، أنها تتيح لطلابها الحصول على درجة البكالوريوس من المملكة المتحدة. أما بالنسبة للرسوم الدراسية في هذه الجامعة، فهي كما يلي :

كلية الطب : 47,500 جنيه مصري.

كلية الصيدلة 27,950 جنيه مصري.

الهندسة : 25,900 جنيه مصري.

كلية اللغات : 13,050 جنيه مصري.

كلية الإعلام : 22,500 جنيه مصري.

إدارة الأعمال : 19.850 جنيه مصري.

كلية الفنون : 24,900 جنيه مصري.

3- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا :

تعتبر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أرخص الجامعات الخاصة في مصر، كما أنها تتميز بمستوى تعليمي راقي جدًا. وهذه الجامعة معترف بها دوليًا، وتضم أكثر من 13 كلية. كما يوجد في الحرم الجامعي مستشفى للطلاب بالإضافة الى دار للأوبرا. أما بالنسبة للرسوم الدراسية في هذه الجامعة، فهي كما يلي :

الطب البشري : 85,000 جنيه مصري.

الأسنان : 63,000 جنيه مصري.

الصيدلة : 52,000 جنيه مصري.

العلاج الطبيعي : 45,000 جنيه مصري.

الهندسة : 41,000 جنيه مصري.

التكنولوجيا الحيوية : 30,000 جنيه مصري.

كلية التربية : 14,000 جنيه مصري.

كلية الاعلام : 25,000 جنيه مصري.

التكنولوجيا والمعلومات : 21,000 جنيه مصري.

كلية الادارة والاقتصاد : 25,000 جنيه مصري.

كلية الآثار : 15,000 جنيه مصري.

التربية الخاصة : 14,000 جنيه مصري.

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4- جامعة الأهرام الكندية :

تعتبر جامعة الأهرام الكندية واحدة من أهم الجامعات الخاصة في مصر. حيث يتوافر عليها الكثير من الطلاب المصريين والدوليين كل عام، وذلك بسبب الامتيازات التي تقدمها الجامعة لطلابها. حيث يمكن لطلاب كلية علوم الحاسب والمعلومات الحصول على شهادة البكالوريوس المزدوجة. كما تتيح الجامعة لطلابها أيضًا فرصة الحصول على الدراسة في كندا. أما بالنسبة للرسوم الدراسية في هذه الجامعة، فهي كما يلي :

كلية الهندسة : 42,000 جنيه مصري.

الصيدلة : 52,000 جنيه مصري.

طب الأسنان : 62,000 جنيه مصري.

الإعلام شعبة صحافة : 30,000 جنيه مصري.

الإعلام شعبة إنجليزية : 32,000 جنيه مصري.

التمريض : 16,000 جنيه مصري.

الطب : 85,000 جنيه مصري.

العلاج الطبيعي : 45,000 جنيه مصري.

5- الجامعة البريطانية :

ارخص جامعة خاصة، واحدة من أشهر الجامعات الخاصة في مصر وأفضلهم. كما يُقبل على هذه الجامعة الكثير من الطلاب كل عام بسبب المستوى التعليمي الراقي فيها. أما بالنسبة للرسوم الدراسية في هذه الجامعة، فهي كما يلي :

كلية الهندسة : 75,000 جنيه مصري.

الصيدلة : 75,000 جنيه مصري.

طب الأسنان : 80,000 جنيه مصري.

التمريض : 20,000 جنيه مصري.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية : 57,000 جنيه مصري.

الحقوق : 57,000 جنيه مصري.

الاعلام : 60,000 جنيه مصري.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية : 27,000 جنيه مصري.

كلية نظم المعلومات : 50,000 جنيه مصري.

إدارة الأعمال : 60,000 جنيه مصري.

6- الجامعة الروسية :

تقدم الجامعة الروسية مصاريف دراسية سنوية تناسب الكثير من الفئات، وهذه المصاريف كما يلي :

الصيدلة : 62,000 جنيه مصري. طب الأسنان : 80,000 جنيه مصري. الهندسة : 48,000 جنيه مصري. كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية : 35,000 جنيه مصري.

7- جامعة هليوبوليس الخاصة :

هي جامعة خاصة من أرخص الجامعات الخاصة في مصر أيضًا وتقدم تعليم ذو مستوى عالي ورفيع، وبالنسبة للرسوم الدراسية في هذه الجامعة فهي كما يلي :

كلية الهندسة : 52,000 جنيه مصري.

الصيدلة : 78,000 جنيه مصري.

العلاج الطبيعي : 62,000 جنيه مصري.

كلية الزراعة الحيوية : 35,000 جنيه مصري.

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد : 45,000 جنيه مصري.

كما يجب أن تعلم أنه سيتم اضافة 1,900 جنيه مصري مقابل التأمين الصحي، وأيضًا 7,000 جنيه رسوم إدارية.

8- الجامعة الحديثة MTI :

واحدة أخرى من أرخص الجامعات الخاصة في مصر هي الجامعة الحديثة MTI، حيث أنها أقل بكثير من الكثير من الجامعات الأخرى. حيث أن الرسوم الدراسية في هذه الجامعة تكون كما يلي :

كلية الطب : 42,000 جنيه مصري، كما يتم إضافة 6,000 جنيه للتأمين.

طب الأسنان : 34,000 جنيه مصري، كما يتم أيضًا اضافة 4,000 جنيه للتأمين.

كلية التمريض : 12,000 جنيه مصري، بالإضافة الى 1,000 جنيه للتأمين.

العلاج الطبيعي : 22,250 جنيه مصري، كما يتم اضافة 4,000 جنيه للتأمين.

الصيدلة : 32,000 جنيه مصري، كما يتم اضافة 3,000 جنيه للتأمين.

الهندسة : 18,750 جنيه مصري.

علوم الكومبيوتر : 14,750 جنيه مصري.

كلية الاعلام : 17,250 جنيه مصري.

9- جامعة MSA :

يتم دفع المصاريف في هذه الجامعة بشكل مختلف، حيث يتم دفع مصاريف كل فصل على حدة، وتكون الرسوم الدراسية لهذه الجامعة كما يلي :

كلية الصيدلة : 23,000 جنيه للفصل الأول، و 31,000 جنيه للفصل الثاني، بمجموع 54,000 جنيه سنويًا. كليـة الطب : 40,000 جنيه للفصل الأول، و 30,000 جنيه للفصل الثاني، بمجموع 70,000 جنيه سنويًا. كلية الفنون : 20,000 جنيه للفصل الأول، و 27,000 جنيه للفصل الثاني، بمجموع 47,000 جنيه سنويًا.

وهذه ليست سوى بعض الأمثلة عن أسعار الدراسة في جامعة 6 أكتوبر. يُشار إلى أن أسعار الدراسة قد تختلف بين جامعة وأخرى حسب عدة عوامل مثل الاعتماد الخارجي والشراكات الدولية التي تؤثر على تكاليف التعليم.

ارخص جامعة خاصة

وتتوفر في مصر العديد من الجامعات الخاصة التي تقدم تخصصات متنوعة في مختلف المجالات. وينصح الطلاب وأولياء الأمور بمراجعة مواقع تلك الجامعات للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المصروفات والتكاليف الدراسية للعام الجامعي القادم. كما يُشجع الطلاب على اختيار الجامعة التي تتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم الأكاديمية والمهنية.