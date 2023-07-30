Pdf الان كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عموم المحافظات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومظلتي
تزايد عدد المواطنين العراقيين الذين يبحثون عن رابط الوجبة التاسعة للحصول على الرعاية الاجتماعية خلال عام 2023. يُرجع هذا الازدحام إلى التأخير في الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 مما أدى إلى زيادة حاجة الناس لمعرفة ما إذا تمت الموافقة على طلباتهم للحصول على المساعدات المالية، ويُؤكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن المساعدات ستُصرف لجميع الأسر المحتاجة التي تمت الموافقة على طلباتها، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد من قبل الوزارة. لذلك، يُنصح المواطنين بمتابعة أسماء المستفيدين في جميع المحافظات خلال عام 2023، حيث سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
لكي تكون مقبولا ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023يجب تحقيق الشروط التالية لتقديم طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية :
- يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية ويقيم في العراق حاليًا.
- ينبغي أيضا أن تتراوح أعمار المتقدمين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية والحصول على المساعدة بين 15 و60 عامًا.
- ينبغي أن يكون عمر المتقدمة من النساء بين 15 و55 عامًا.
- ينبغي ألا يتقاضى المتقدم راتبًا ثابتًا.
- أن يمتلك العائلة مكونة من أربعة أطفال على الأقل، وأن تعاني من الفقر.
طريقة الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
إذا كنت ترغب في الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- النقر على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية.
- اضغط على خيار الرعاية الاجتماعية والمراقبة.
- اكتب جميع البيانات المطلوبة للشخص الذي تم تقديم طلب الحصول على الرعاية الاجتماعية له من أجل الاستفادة من الخدمة.
- اضغط على زر “أسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية.
- انقر على كلمة استعلام
- وستبدو أمامك قائمة تتضمن أسماء المستفيدين من الدفعة التاسعة.