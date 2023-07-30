مصاريف الجامعات الأهلية في مصر.. وأفضل الجامعات بالأسعار

مصاريف الجامعات الأهلية في مصر هي مؤسسات تعليمية غير حكومية تعمل على تقديم التعليم العالي والبحث العلمي وتمنح درجات البكاليرويس والدراسات العُليا في مختلف التخصصات. تشهد الجامعات الأهلية في مصر اهتمامًا متزايدًا من الطلاب وأولياء الأمور نظرًا للجودة التعليمية التي تقدمها والتخصصات المتنوعة التي تغطيها.

هناك حالة كبيرة من البحث عن ارخص وافصل الجامعات الاهلية بعد ظهور نتيجه الثانويه العامه.

مصاريف الجامعات الأهلية

تأسست الجامعات الأهلية في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين نمت وتطورت لتصبح محط اهتمام كبيرة للطلاب الراغبين في الحصول على دراسة جامعية متميزة،،، تتميز هذه الجامعات بالمرونة في برامجها الأكاديمية والتخصصات المتاحة، وتسعى جاهدة لتحقيق المستوى العالي من التميز الأكاديمي والعلمي.

قد يهمك: أرخص الجامعات الخاصة

تعتبر الجامعات الأهلية في مصر من الجامعات غير الربحية والتي تعمل على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية وثقافية دون تحقيق أرباح مادية. وفيما يلي بعض الجامعات الأهلية المرموقة في مصر:

جامعة القاهرة الأهلية: تعتبر واحدة من أبرز الجامعات الأهلية في مصر وتقدم مجموعة متنوعة من التخصصات الأكاديمية.

جامعة مصر الدولية: تُعد جامعة رائدة تضم كليات متميزة ومعاهد عليا في مجموعة واسعة من التخصصات.

جامعة النيل: تتميز بالتخصصات التكنولوجية والهندسية وتقدم برامج أكاديمية متميزة.

جامعة مودرن ساينس: تهتم بالتخصصات العلمية والتكنولوجية الحديثة وتسعى لتطوير المهارات العلمية للطلاب.

جامعة الأهرام الكندية: تتميز بالتعاون مع الجامعات الكندية وتقدم برامج دراسات دولية مميزة.

جامعة الشروق: تهدف لتقديم التعليم العالي بمستوى عالٍ من الجودة في مجموعة متنوعة من التخصصات.

غيرها الكثير من الجامعات الاهلية نتعرف عليها عبر باقي المقالة.

ما هو الفرق بين الجامعات الاهلية والخاصة؟

يتساءل الطلاب منذ إنشاء الجامعات الأهلية عن الفرق بينها وبين الجامعات الخاصة، وقد وضح المجلس الأعلى للجامعات تلك الإختلافات؛ حيث نوه المجلس عن:

خضوع جميع الجامعات الأهلية لقانون تنظيم الجامعات الخاصة، وتحت إشراف مجلس أمناء الجامعات.

إنشاء الجامعات الأهلية غير هادف للربح ولا تعود لملكية شخص بعينه.

جميع الرسوم المستحقة في الجامعات الأهلية تعود في مصلحة تطوير خدمات ومناهج الجامعة.

ما هي الجامعات الاهلية الموجودة في مصر؟

بقرار من رئاسة الجمهورية وتصريحٍ من الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء-، تم التصديق على إنشاء 10 جامعات أهلية على مستوى الدولة بأكملها؛ ألا وهم:

ما هي الجامعات الأهلية الجديدة في مصر التي تم افتتاحها؟

تم افتتاح أربعة جامعات أهلية في المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع، حيث تشمل كل جامعة مجموعة من البرامج التعليمية الخاصة بها وما تحتويه من التخصصات المختلفة؛ وسنعرض معلومات عن الجامعات الاهلية الأربعة فيما يلي:

جامعة الملك سلمان الدولية

تعد جامعة الملك سلمان الاهلية أحد أهم المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة الملك سلمان، حيث تم إنشاء ثلاثة أفرع في منطقة جنوب سيناء؛ إضافةً لذلك، يشمل فرع الجامعة في الطور 7 كليات، ورأس سدر 4 كليات، أما فرع شرم الشيخ فيضم 5 كليات.

الموقع:

فرع الطور: طريق الطور – شرم الشيخ الساحلي، جنوب سيناء.

طريق الطور – شرم الشيخ الساحلي، جنوب سيناء. فرع راس سدر: طريق العبور، جنوب سيناء.

طريق العبور، جنوب سيناء. فرع شرم الشيخ: حي النور بجوار قسم شرم الشيخ، جنوب سيناء.

رقم الهاتف:

16949

البريد الإلكتروني:

[email protected]

أبرز التخصصات:

الهندسة المعمارية

علوم الحاسب

الطب

طب الأسنان

اللغات والترجمة

العلوم الإدارية

جامعة العلمين الجديدة

تتميز جامعة العلمين الأهلية بتقديمها أكثر من 16 مجال أكاديمي، بالإضافة إلى المرافق الموجودة داخل الحرم الجامعي، مثل: الساحات الترفيهية، والملاعب، والسكن الطلابي؛ إلى جانب ذلك، تُعد هذه الجامعة من أوائل الجامعات الاهلية التي فتحت أبواب التقدم في عام 2020.

الموقع:

على طريق البترول، مدينة العلمين الجديدة، محافظة مرسى مطروح.

رقم الهاتف:

01204090004

البريد الإلكتروني:

[email protected]

أبرز التخصصات:

إدارة الأعمال

القانون الدولي

الفنون والتصميم

هندسة الحاسب

طب الأسنان

علوم الصيدلة

العلوم الاجتماعية

جامعة الجلالة الأهلية

تأسست جامعة الجلالة عام 2020 كأول جامعة ذكية في مصر، لتصبح واحدة من جامعات الجيل الرابع على مستوى العالم؛ إضافةً إلى ذلك، تبلغ سعة الجامعة ما يزيد عن 25 ألف طالب بمختلف التخصصات.

الموقع:

مدينة بعتاقة في محافظة السويس، على هضبة الجلالة.

رقم الهاتف:

01010288385

البريد الإلكتروني:

[email protected]

أبرز التخصصات:

الطب

التمريض

الإعلام

الفنون

علوم الحاسب

الهندسة المعمارية

العلوم الإجتماعية والإنسانية

جامعة المنصورة الجديدة

تمتد جامعة المنصورة الجديدة الأهلية على مساحة 128 فدان، حيث يتم تشييد 14 كلية متخصصة لكل من درجتي البكالوريوس والدراسات العليا؛ ومن أهم المدن التي تقع بالقرب من الجامعة: المنصورة الجديدة، وكفر الشيخ، وجمصة، ودمياط الجديدة.

الموقع:

الطريق الساحلي الدولي، مدينة المنصورة الجديدة، الدقهلية.

رقم الهاتف:

01000807773

البريد الإلكتروني:

[email protected]

أبرز التخصصات:

الطب

طب الأسنان

علوم الصيدلة

الأعمال الإدارية

الهندسة المعمارية

الدراسات القانونية الدولية

العلوم وهندسة الحاسب

مَن هي الفئة التي يمكنها التقديم في الجامعات الأهلية في مصر؟

أعلنت الجامعات الأهلية الأربعة في وقت سابق عن استعدادها لاستقبال عدد من الطلاب الخريجين من جهات معينة، مع اشتراط استخراج شهادة التخرج قبل عامين من التقديم بحد أقصى؛ وأبرز تلك الجهات:

خريجي الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة لها داخل وخارج مصر.

خريجي المدارس الثانوية الأزهرية.

خريجي مدارس المتفوقين المعروفة بإسم STEM.

خريجي بعض الدبلومات، مثل: التمريض، والسياحة، والصناعات التكنولوجية، والزراعة.

ما هي شروط الالتحاق بالجامعات الاهلية؟

أوضح موقع الجامعات الاهلية -التابع للمجلس الأعلى للجامعات- أنه يجب على الطلاب الراغبين في التقدم لإحدى الكليات المذكورة سابقًا، اتباع شروط القبول في المؤسسات الاهليه التالية:

التسجيل في الموقع الرسمي للجامعات الأهلية، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني وبطاقة الرقم القومي.

إدخال جميع الرغبات وفقًا لتنسيق السنة الدراسية.

أداء اختبارات القبول، حيث يكون الأول لجميع المتقدمين، والآخر يتم تحديده حسب التخصص المُقدم عليه.

استلام بريد إلكتروني يوفر جميع بيانات اختبار القبول، من مكان إقامته، والمدة المستغرقة لأداء الاختبار.

دفع رسوم أداء الاختبار الإلكتروني البالغة 1,250 جنيه مصري .

. تقييم درجات اختبار القبول عن طريق حساب مجموع اعتباري وفقًا لتخصص الطالب، ويُضاف إليه 25% للاختبار العام، و5% لاختبار التفكير النقدي.

إقامة عدد من اللجان الإلكترونية للمصريين المتقدمين من الخارج، بشرط تقديم ما يثبت أنهم خارج البلاد فترة انعقاد الاختبارات.

إرسال بريد إلكتروني إلى مكتب التنسيق [email protected] يشتمل على: الإسم الرباعي للمتقدم – الرقم التعريفي – الرقم القومي – الجامعة والبرامج المُقدم عليها.

ما هو تنسيق الجامعات الاهلية 2021؟

أعلن المجلس الأعلى للجامعات تحديد نسب التنسيق الخاصة بالجامعات الاهلية الجديدة، ونصّ قرار المجلس على أن تكون نسبة القبول في التخصصات أقل 5% من معدل تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة.

أما عن تنسيق الجامعات الأهلية الجلالة، والمنصورة الجديدة، والملك سلمان الدولية، والعلمين للعام الدراسي 2022-2023 فهو كالتالي -وفقًا للحد الأدنى لجميع الكليات:

العلمين الجديدة الجلالة الملك سلمان الدولية المنصورة الجديدة الطب البشري 79% 79% 77% 82% الفم والأسنان 79% 79% 76% 80% الصيدلة 73% 73% 72% 74% العلاج الطبيعي 76% 76% 76% 78% الهندسة 66% 66% 65% 68% علوم الحاسب 61% 61% 60% 62% الطب البيطري 70% 70% 68% 70% تنسيق الجامعات الأهلية 2022

متى يتم الإعلان عن نتائج القبول للجامعات الاهليه؟

يتم الإعلان عن القبول في الكليات الاهلية بالتوازي مع الإعلان عن نتائج رغبات المرحلة الثالثة بالثانوية العامة؛ ويتم إعلانها على الموقع الالكتروني للجامعات الاهلية.

وبعد أن يتعرف الطالب على النتيجة وقبوله بإحدى الجامعات، يقوم بإتباع الخطوات التالية:

سداد 25% من مصاريف الكلية التي ألحقت الطالب في أحد برامجها.

إجراء الكشف الطبي في احدى المستشفيات أو المراكز التي سوف تعلن عنها الجامعة الاهلية.

دخول الإختبار الخاص باللغة الإنجليزية لتحديد مستوى الطالب.

دفع باقي مصاريف الجامعه الاهليه قبل 14 يوم من بداية العام الدراسي.

ما هي الوثائق المطلوبة للتقديم في الجامعات الاهلية؟

بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول والحصول على نتيجة التنسيق، يقوم بالتوجه نحو الجامعة الاهلية التي سيكمل بها برنامجه الدراسي، لتقديم بعض الوثائق المطلوبة؛ ألا وهي:

الصورة الأصلية من شهادة الثانوية العامة.

عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطلاب المصريين، وصورة جواز السفر للوافدين.

نسخة أصلية من نموذج جند 2، 6، 7 للمتقدمين الذكور في الجامعات.

صورة من شهادة تفيد باجتياز اختبار اللغة العربية للمتقدمين الأجانب.

نسخة أصلية من شهادة أداء اختبار التوفل أو الايلتس للطلاب المصريين.

صورة من إيصال يفيد بدفع جميع الرسوم الدراسية.

كم تبلغ مصاريف سكن الجامعات الاهليه؟

تتميز الجامعات الأهلية بالمرافق والخدمات المتطورة التي توجد بها، بالإضافة إلى وجود ملاعب، ومكتبات، وأيضًا مباني السكن الحديثة؛ حيث وصف بعض المسؤولين في المجلس الأعلى السكن الجامعي بأنه عبارة عن شقق فندقية متكاملة الخدمات.

مصاريف سكن جامعة الجلالة

تحتوي الجلالة على 600 غرفة سكن طلابي، تتنوع بين السكن المنفرد والجماعي، كما تبلغ المصاريف:

3000 جنيه إلى 5000 جنيه شهريًا للفرد الواحد.

إلى شهريًا للفرد الواحد. 200 جنيه إلى 500 جنيه قيمة الوجبة اليومية.

سكن جامعة المنصورة الجديدة

صرحت الجامعة بتوفير أماكن إقامة للطلاب عند بدء العام الدراسي، كما تعاقدت إدارة المنصورة الاهلية مع إحدى شركات النقل لتوفير اتوبيسات خاصة بالجامعة.

مصاريف جامعة الملك سلمان الاهلية

يستطيع الطلاب الالتحاق بالسكن التابع للجامعة أو سكن جماعي خارج الجامعة، ويبلغ سعر كلاً منهما:

3000 جنيه للغرف الفردية ، و 1500 جنيه للغرف المزدوجة.

للغرف الفردية للغرف المزدوجة. 2500 إلى 5000 جنيه للسكن الخارجي.

سكن الجامعة الاهلية بالعلمين

لا تزال مباني السكن الجامعي المُلحقة بجامعة العلمين تحت الإنشاء.

ما هي منحة الجامعات الاهلية؟

هي “مبادرة الجامعات المصرية الأهلية” التي أُطلقت لحث خريجي الجامعات على الإستمرار في التعلم، وتطوير المهارات العلمية والمهنية للخريجين، وذلك باعتبار التعليم عملية دائمة.

شروط منح الجامعات الاهلية الجديدة

تم وضع عدد من الشروط العامة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لتكون دليلاً لخريجي الجامعات الراغبين في التقدم؛ وجاءت هذه الشروط كما يلي:

يُسمح بتقدم الخريجين في السنوات التالية: 2019، 2020، 2021.

يخضع المتقدم للبرامج المقدمة من الجامعات الاهلية، كما يتم إجراء معادلة للمقارنة بين المقررات.

يلتزم الطالب بدفع رسوم المقررات الدراسية التي لا تقوم المنحة بتغطيتها.

يجب أن لا يقل معدل الطالب الدراسي عن 2.00، وإلا سيتم إلغاء تسجيله في المنحة.

كيفية التقديم على المنحة

يمكن التسجيل في منح جامعة الجلالة وغيرها من الجامعات الأهلية بواسطة إتباع الإجراءات الآتية:

التسجيل في موقع التقديم الالكتروني للجامعات الاهلية.

كتابة البيانات الخاصة بثلاث رغبات.

سداد رسوم اختبار القبول البالغة 500 جنيه مصري.

تلقي البريد الإلكتروني الذي يحتوي على مكان أداء الاختبار.

البرامج الأكاديمية التي تقدمها المنحة

قامت إدارة الجامعات بفتح باب التقدم في عددٍ من البرامج الأكاديمية في مختلف الجامعات الأهلية؛ وهذه البرامج هي:

العلوم الهندسية: هندسة الطاقة – هندسة تطوير المنتج – هندسة الميكاترونيات.

هندسة الطاقة – هندسة تطوير المنتج – هندسة الميكاترونيات. علوم وهندسة الحاسبات: هندسة وعلوم الحاسب – هندسة وعلوم الذكاء الاصطناعي.

تعتبر الجامعات الأهلية في مصر خيارًا جذابًا للطلاب الذين يتطلعون للحصول على دراسة متميزة في بيئة تعليمية حديثة ومتطورة. تسعى تلك الجامعات إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية،،،، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على متطلبات القبول والبرامج المتاحة في هذه الجامعات من خلال مواقعها الرسمية أو زيارة الحرم الجامعي للاطلاع عن قرب على البيئة التعليمية.