Loading نتيجة الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم “برقم جلوسك” natiga4dk.thanwya

نتيجة الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم و ومن المفترض أن تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة مساء يوم على حسب الأخبار التي تتنشر بعض القنوات المصرية ، وبالتالى تكون النتيجة متاح صباح الغد على مواقع وزارة التعليم ومنه أهمها بوابة الثانوية العامة ، موقع النتائج مثل موقع نتيجة نت ،وبإضافة إلي المواقع الأخبار منها اليوم السابع والمصري اليوم ،وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في الساعات الماضية عن نسج النجاح فى جميع المواد الدراسية التي اغلبها تجاوزت التسعين بالمائة ، وكانت شرائح المجاميع التي أعلنتها الوزارة أن مماثلة العام الماضي والتي ضمت اكبر شرائح للمجاميع من 50% وحتى 65% ، مما يوضح أن النتيجة هذا العام قد تكون غير مرضية إلي كثير من الطلاب .

نتيجة الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

اوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد نتيجة الثانوية العامة ليكون مع مطلع شهر أغسطس المقبل، الذي يفصلنا عنه اقل من 48 ساعة من الآن ، وننتظر حاليا إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات والتي من المرجح ان تعلن أما مساء اليوم أو في صباح الغد، وأوضحت مؤشرات الأولية لمجاميع هذا العام أنها منخفضة مثل العام الماضي، وعلى أولياء الأمور عدم القلق من ذلك لأنه بالتالي ينخفض الحد الأدنى للقبول بالكليات سواء الحكومية أو الخاصة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

إليك رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم على بوابة الثانوية العامة أو من خلال موقع نتيجة نت عبر الخطوات التالية وهو ما يوفر النتيجة على الفور عقب اعتمادها:

ادخل على لينك صفحة نتيجة نت .

سجل رقم جلوس.

ادخل اسمك رباعي .

حدد القسم العلمي الخاص بك .

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

حصل بعض الطلاب على نتائجهم من داخل الكنترولات الخاصة بتصحيح نتائج الثانوية العامة، فور أن اعلنها الوزير اعتمدها النتيجة ونسب النجاح هذا العام والتي كانت 78.8% ، ولكن مازالت المواقع الغير رسمية حتى الآن لم تعلن النتيجة ومتوقع أن تعلن في تمام الساعة السابعة صباح اليوم وحتى التاسعة صباحا على المواقع الحكومية والخاصة.