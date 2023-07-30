تردد قناة ssc السعودية الرياضية وتابع مباريات الجولة الثانية من البطولة العربية للاندية
يهتم بالبحث الكثير من محبي كرة القدم للتعرف عى تردد قناة SSC البطولة العربية حيث ان البطولة من ضمن أهم البطولات الكروية والتي تضم عدد من الاندية المختلفة من خلال منافسة قوية ومن مقالنا سنتعرف على تردد قناة ssc السعودية الرياضية .
قناة SSC Sports على النايل سات
تم الاعلان من قبل ادارة قناة SSC على حصولها على حقوق نقل البطولة العربية، والتي تمكننا من مشاهدة جميع مباريات البطولة بشكل مباشر حيث انه يتم بثها على النايل سات لزيادة إمكانية وصول المباريات إلى الجماهير وتتميز بانه يتم الحصول على المكانة المتميزة لقناة SSC كواحدة من القنوات الرياضية الرائدة في المنطقة كما يتم نقلها على قناة الكأس القطرية.
تردد قناة ssc الناقلة للبطولة العربية
تعتبر من القنوات الرياضية الهامة والتي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأحداث الرياضية المثيرة كما انها تعمل على بث مباريات البطولة العربية القادمة، ويمكننا استقبال ترددها على نايل سات من خلال الاتي.
- التردد: 12523.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 5/6.
- الاستقطاب: عمودى
تردد قنوات SSC عبر القمر عرب سات
- التردد: 11747
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 2/3
- الاستقطاب: عمودي
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خطوات تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك:
- قم بفتح قائمة الإعدادات أو الضبط على جهاز الرسيفر الخاص بك.
- يتم الدخول على قائمة البحث عن القنوات.
- ثم يتم اختيار خيار إضافة قناة.
- إدخال التردد الصحيح لقناة SSC الرياضية السعودية.
- ثم اختر خيار البحث عن القنوات.
- عند الانتهاء من البحث، ستظهر القناة ويمكننا حفظها في القنوات المفضلة.