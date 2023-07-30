لينك مباشر NOW.. مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة 2023 !! أسماء الأوائل “من هنــا”

أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية نقلًا عن وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، بأنه سوف يتم صرف مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة 2023 نظرًا لما تم بذله من مجهود على مدار العام الدراسي، وبالتالي فقد تم الإعلان عن جميع اسماء الطلاب والطالبات الأوائل على جمهورية مصر العربية، والذين حصلوا على درجات عالية وأيضا على تقديرات متفوقة، تابعوا المقال للتعرف على المزيد من المعلومات الهامة.

مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التعليم بجمهورية مصر العربية بأنه سوف يتم تكريم كافة الطلاب والطالبات، الذين أصبحوا أوائل الثانوية العامة والتي كانت عددهم 10 أشخاص في مختلف المحافظات المصرية، ويمكنك معرفة تلك اسماء الطلاب بشكل كامل ومفصل من خلال التالي: