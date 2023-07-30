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لينك مباشر NOW.. مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة 2023 !! أسماء الأوائل “من هنــا”
أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية نقلًا عن وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، بأنه سوف يتم صرف مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة 2023 نظرًا لما تم بذله من مجهود على مدار العام الدراسي، وبالتالي فقد تم الإعلان عن جميع اسماء الطلاب والطالبات الأوائل على جمهورية مصر العربية، والذين حصلوا على درجات عالية وأيضا على تقديرات متفوقة، تابعوا المقال للتعرف على المزيد من المعلومات الهامة.
مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة 2023
أعلن وزير التعليم بجمهورية مصر العربية بأنه سوف يتم تكريم كافة الطلاب والطالبات، الذين أصبحوا أوائل الثانوية العامة والتي كانت عددهم 10 أشخاص في مختلف المحافظات المصرية، ويمكنك معرفة تلك اسماء الطلاب بشكل كامل ومفصل من خلال التالي:
- الطالبة زينت أكرم حسن، تتبع محافظة الفيوم وحصلت على 387 درجة.
- بالإضافة إلى الطالبة ساندي معاذ، والتي تتبع محافظة القاهرة وحصلت ايضا على 384 درجة.
- كما أيضا من ضمن الأوائل هي الطالبة أمينة إبراهيم السيد، والتي تتبع محافظة الدقهلية وحصل على 383 درجة.
- من ضمن الأوائل الطالبة عائشة طه حسن وتكو من محافظة الإسكندرية وحصلت على 383 درجة.
- الطالبة سوسن راني سراج من محافظة الدفهلية وحصلت عى 382 درجة.
- بالإضافة إلى الطالب مهند محمد شعبان وحصل على 382 درجة حيث أنه من محافظة الجيزة.
- بالإضافة إلى ذلك فقد كان من ضمن الأوائل الطالب أحمد سمير عبد العزيز من محافظة القاهرة حاصل على 380 درجة.
- بينما الطالبة بسلمة محروس رشاد من محافظة سوهاج حاصلة على 381 درجة.
- كما أيضا كانت الطيبة لينة أحمد فؤاد من محافظة الجيزة وحاصله على 380 درجة.
- وأخيراً الطالبة مريم محمد أحمد وحاصلة على 380 درجة من محافظة القليوبية.