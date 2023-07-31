اتفرج علي البطولة العربية ببلاش ..تردد قناة ssc HD علي النايل سات القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الملك سلمان 2023

تردد قناة ssc لمتابعة البطولة العربية ، حيث يمكنك ضبط تردد قناة SSC EXTRA 1 HD على النايل سات، وهي واحدة من القنوات المفتوحة التي تنقل بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 البطولة العربية ، بعد ضبط التردد على جهاز الاستقبال، يمكنك الاستمتاع بأحدث المباريات التي تعرض على القناة الفضائية، والتي تضم عددًا من الفرق المختلفة. يمكن الاطلاع على طريقة تثبيت وتنزيل تردد القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة للاستمتاع بمشاهدة البطولة بسهولة.

و تبحث جماهير كرة القدم عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الزمالك والشباب السعودي اليوم في إطار الجولة الثانية من بطولة الأندية العربية لكرة القدم 2023. ويترقب عشاق الكرة الحمراء والبيضاء هذه المواجهة الهامة التي تأتي بعد فوز الفريق في المباراة الأولى، ويأملون في تحقيق الفوز مرة أخرى والاقتراب من التأهل للدور المقبل في البطولة.

قناة ssc الناقلة للبطولة العربية كأس الملك سلمان

تعد قناة SSC EXTRA 1 HD واحدة من قنوات السعودية الرياضية، وتقدم مجموعة متنوعة من المحتويات الكروية المثيرة التي تشمل بطولات محلية وعالمية، وتقدم برامج تحليلية ومباريات مباشرة وغيرها من المحتويات التي تلبي احتياجات محبي كرة القدم. ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة قناة SSC EXTRA 1 HD مجانًا على نايل سات وعرب سات. وتعد قناة السعودية الرياضية جزءًا من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، بما في ذلك الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وبطولات كرة القدم العالمية مثل كأس العالم لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا.

تردد قناة السعودية الرياضية ssc الناقلة للبطولة العربية

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة SSC EXTRA 1 HD المعروفة أيضًا باسم السعودية الرياضية على النايل سات 2023 ، تقدم القناة تغطية شاملة للأحداث الرياضية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بما في ذلك التحليلات والمقابلات الحصرية مع اللاعبين والمدربين والخبراء، وتقدم أيضًا برامج رياضية متنوعة تغطي مختلف الألعاب الرياضية.

يمكن استقبال قناة SSC EXTRA 1 HD على الأقمار الصناعية المختلفة، ويتطلب ذلك التثبيت اليدوي من خلال اختيار القمر الصناعي المناسب وإدخال البيانات الصحيحة في جهاز الاستقبال ، يمكن استقبال القناة على عرب سات

على التردد 12418

والاستقطاب أفقي

ومعامل تصحيح الخطأ 5/6

ومعدل الترميز 27500

ويمكن استقبالها على النايل سات على:

التردد 12523

وبمعدل ترميز 27500

ومعامل تصحيح الخطأ 5/6

والاستقطاب أفقي.