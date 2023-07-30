نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط جميع المحافظات.. أحصل عليها الآن في ثواني بأسهل خطوات ممكنة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم، حيث يلقى البحث عنها زيادة ملحوظة نظراً لاقتراب ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي العام بعد وقت قصير من ظهور نتائج الثانوية الأزهرية، بينما سوف يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 بواسطة الاسم فقط في جميع محافظات البلاد، وفي سياق متصل، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم أخذ نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 في الاعتبار وإعلانها بشكل رسمي في الأسبوع القادم خلال مؤتمر صحفي، وسيتم عقد المؤتمر في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي، لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ومعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجه نت، وكيفية استخراجها تابع الخطوات المقبلة، وجاء على النحو التالي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

سوف تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر الإنترنت على موقع الوزارة في الأيام المقبلة في أوائل أغسطس 2023، سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في جميع المواد عند اعتمادها من قبل وزير التربية في مؤتمر صحفي، حيث يمكن العثور على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال إدخال رقم الجلوس، في هذا السياق، أوردت وزارة التربية والتعليم في مصر أنه بعد تأكيد الاعتماد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة لعام 2023، سيتم نشر رابط لنتيجة الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس للعام 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بينما يمكنكم الاطلاع على نتائج الثانوية العامة 2023 في محافظة القاهرة والشرقية والغربية والمنوفية والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد وقنا وأسيوط وجميع مدن الصعيد الضغط على الرابط المقبل لمعرفة النتيجة عبر الرابط التالي بإدخال اسمك فقط.

نتيجة الثانوية العامة 2023

هذه وسوف تظهر نتائج الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي من خلال الخطوات التالية للاستعلام.

قم بالدخول إلى رابط النتيجة الموجود على الرابط التالي https://natega.dostor.org/ . كتابة رقم جلوس الطالب. الضغط على استعلام النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الآن يمكنك الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، حيث تعمل الوزارة على إنشاء بوابة إلكترونية تهدف إلى الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، بينما سوف تجد الطلاب وأولياء الأمور والطالبات كلٌ عبر ثلاث روابط الطريقة لمعرفة نتيجة الثانوية العامة. يمكن لهؤلاء الأشخاص معرفة النتيجة الثانوية العامة عن طريق إدخال رقم الجلوس والاسم بوضع خطوات محددة، هنا الخطوة الأولى: الوصول إلى أحد الوصلات الثلاثة التالية وتنفيذ الخطوات المطلوبة.

اولا يجب الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم هذا هو الرابط الخاص بمركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم.

صفحة الإنترنت الرسمية المخصصة لوزارة التربية والتعليم.

في الخطوة الثالثة، يجب تسجيل رقم جلوس الطالب أو الطالبة في الثانوية العامة، ثم النقر على كلمة النتيجة.

وفي الخطوة المقبلة يجب الضغط على الكلمة “النتيجة النهائية” لعرض جميع الدرجات بالنسبة المئوية.

درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 .

نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين “العلمية والأدبية” تبلغ 410 درجة كمجموع عام. وتنقسم هذه الدرجات على النحو التالي:

مادة اللغة العربية 80 درجة. العلامة المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الأولى مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية هي 50 درجة. اللغة الأجنبية الثانية، مثل الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية، وكسب 40 درجة في هذه المادة. مادة الديناميكا والأستاتيكا في الرياضيات التطبيقية تحمل ٦٠ درجة. مادة الفيزياء 60 درجة. مادة الكيمياء 60 درجة. مادة الأحياء 60 درجة. مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة. مادة التاريخ 60 درجة. مادة الجغرافيا 60 درجة. مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة. مادة علم النفس 60 درجة.

نسب نجاح نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بشكل كامل

تشكل مادة اللغة العربية 90٪ من المواد الدراسية، وتتمتع الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 95٪ بنسبة تفوق 1.5٪.

نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية هي 91%، وتجاوز طلاب الذين حصلوا على 95% فأكثر الحد الأقصى بنسبة 20%.

تم تحقيق نسبة 90.2% لمادة التاريخ، بينما حقق الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر نسبة 0.1%.

حصل الجغرافيا على نسبة 91.6% وحصد نسبة 1.9% تفوق الـ95%.

حصل الطالب على نسبة 91% في مادة الفيزياء، وحصّل على نسبة تفوق 95% فسجل نسبة 2.9% أكثر.

في مادة الكيمياء، نجح 88.9% من الطلاب وحصل 2.4% فقط منهم على درجة 95% أو أعلى.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجه نت

يمكنك الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجه نت، حيث قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة. سيتم تنشيط النتيجة على الموقع الرسمي بعد الموافقة الرسمية من وزير التربية والتعليم. سيتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣.

قريبًا سيعرف العديد من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر بعد انتهاء الامتحانات. تُعدّ هذه النتيجة من أهم مراحل التعليم الأولية للتحضير للالتحاق بالكليات والجامعات والمعاهد المختلفة. أعلن وزير التعليم رسميًا أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع وزارة التعليم لتوفير الجهد والوقت للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكنهم الوصول إلى نتائجهم من مكانهم من دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، بل يكفي أن يتوجهوا إلى موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع نتيجة نت ويقوموا بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

حيث يرغب الأشخاص في الحصول على نتيجة الامتحانات الثانوية بالبحث باستخدام اسمهم ورقم جلوسهم، بإمكانك أيها القارئ العزيز الحصول على نتيجة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع نتيجة نت

انتقل إلى موقع نتيجة نت عن طريق الرابط التالي: https://www.natiga4dk.net/thanwya/ . اختر كلمة تعبر عن نجاح الطلاب في الامتحانات الثانوية العامة في مصر. أكتب معلوماتك الشخصية مثل اسمك ورقم الجلوس في المكان المناسب. اضغط على كلمة “نتيجة” وستظهر لك النتيجة فوراً، وبإمكانك نسخها بعد الحصول عليها من الموقع.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

في هذا التقرير سوف نوضح لحضراتكم موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ورابط الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من عدة مصادر، حيث تمر امتحانات الثانوية العامة في الوقت الحالي بمرحلة تدقيق ومراجعة نتيجة لضمان اعتمادها وإعلانها بما يحقق العدالة والدقة للطلاب.

ومن المنتظر بعد انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة أن سوف يعقد وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفي لإعلان أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، ومن المتوقع أن سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القادمة، وكذلك إعلان أسماء أوائل الطلاب في كل أنواع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية واللغات والمتفوقين والدمج والمكفوفين.