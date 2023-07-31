مجانا.. نزل تردد قنوات ابو ظبي الرياضية المفتوحة لمشاهدة البطولة العربية AD Sports

القناة الناقلة لمباريات البطولة العربية ، ابو ظبي الرياضية ، حيث تحظى قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة “AD Sports” بشعبية كبيرة بين المشاهدين، حيث يتهافت الجميع للبحث عن تردد القناة على جميع الأقمار لمشاهدة الأحداث الرياضية الحالية التي تنقلها القناة. وتمكّنت القناة من الحصول على حقوق بث العديد من المباريات الهامة في الفترة الحالية، قبل انطلاق الموسم المقبل في معظم الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني ، ومن بين هذه المباريات، تم نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة على تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى على النايل سات مجاناً، والتي أقيمت صباح اليوم على ملاعب السعودية، بتعليق فارس عوض على القناة.

القنوات الناقلة للبطولة العربية

القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الزمالك والشباب السعودي اليوم في بطولة الأندية العربية لكرة القدم ، حيث تقوم القنوات الرياضية السعودية SSC تنقل مباريات البطولة العربية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتاح مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد .

مباريات البطولة العربية كأس الملك سلمان 2023

البطولة العربية هي منافسة كروية تقام في العالم العربي، وتشارك فيها أندية كرة القدم العربية من مختلف الدول العربية ، وتعتبر البطولة العربية من أهم البطولات الكروية في المنطقة، إذ تجمع بين الأندية القوية والمتميزة في الدوريات العربية، وتتيح فرصة للمنافسة والتباري بينها.

تأسست البطولة العربية في عام 1958، وتم تنظيمها بشكل منتظم منذ ذلك الحين، باستثناء بعض السنوات التي تم تعليقها فيها بسبب الظروف السياسية والأمنية في المنطقة ، وتشارك في البطولة العربية أندية من مختلف الدوريات العربية، مثل الدوري السعودي والدوري المصري والدوري التونسي والدوري الجزائري وغيرها، ويتم تحديد الفريق الفائز باللقب بعد مراحل من المنافسة والتصفيات ، و تُعتبر مجموعة قنوات AD Sport أحد أهم المصادر التي يلجأ إليها عشاق الرياضة لمتابعة أبرز الأحداث الرياضية العالمية بشكل حي ومباشر ، وتتميز القنوات بجودة عالية للصورة والصوت، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة وواضحة للمشاهدين .

تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2023

يمكن للمشاهدين متابعة قناة أبوظبي الرياضية المجانية عبر قمر نايل سات من خلال الحصول على تردد القناة على النحو التالي:

– اسم القناة: AD Sports 1 HD

– التردد: 12091

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚

– الجودة: HD

كما يمكن متابعة قناة أبوظبي الرياضية المجانية عبر قمر نايل سات بجودة SD عن طريق الحصول على تردد القناة التالي:

– اسم القناة: AD Sports 2 SD

– التردد: 12226

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: أفقي

– معامل تصحيح الخطأ: ¾

– الجودة: SD