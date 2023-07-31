“كشف الدرجات” هنا بوابة الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس والاسم موقع وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم في جميع محافظات القاهرة من أهم احتياجات طلاب وأولياء أمورهم حاليًا، ويأتي ذلك بعد إعلان الدكتور رضا حجازي، من عمليات التصحيح، وتشير التوقعات إلى إمكانية إعلان النتيجة غدًا الأحد حيث يرتقب حوالي 56 ألف طالب وطالبة في كافة محافظات القاهرة إعلانها بالاسم ورقم الجلوس في الفئتين العلمي والأدبي، وقد أدي 56,579 طالبًا امتحاناتهم، منهم 23,056 طالبًا في الشعبة الأدبية و21,444 طالبًا في الشعبة العلمية، و9,845 طلابًا في مادة الرياضيات، و2,234 طالبًا في المجموعة الدولية حيث جرت الامتحانات أمام 148 لجنة امتحانية في الإدارات التعليمية الثمانية.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع عبر موقع بوابة الثانوية العامة، وجدير الجدير بالذكر أن قائمة أوائل الطلاب تحتوي على أكثر من 30 طالبًا وطالبة في جميع الشعب، ويشمل ذلك طلاب من المدارس الخاصة والحكومية، وأشار المصدر إلى عدم حصول أي طالب أو طالبة على نسبة 100% في امتحانات خلال هذا العام.، بالإضافة إلى ما سبق هناك بعض الأخبار المؤكدة حول النتيجة أنها جاهزة للإعلان، وتم الانتهاء من وضع قائمة أوائل الطلاب، وفي الوقت الحالي، يتم انتظار تحديد موعد من الدكتور رضا حجازي، لاعتماد النتيجة وإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الذي سيتم عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تفاصيل النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

استخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي يتم عن طريق اتباع الآتي:

انتقل إلى مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم

اللجوء إلى موقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتيجة نت.

كتابة البيانات المطلوبة.

انقر على عرض نتيجة الثانوية العامة بالاسم

ومن ثم سوف تظهر النتيجة بشكل مفصل بالدرجات والمجموع الكلي، ونتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق، والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ينتظرون نتيجة الثانوية العامة 2023 بشغف حيث أثير جدلا بشأن إعلان النتيجة مساء السبت، ولكن هناك مصادر موثوق منها وأكدت على أن النتيجة ستكون جاهزة يوم الغد، لكن قد لا يتم اعتمادها مساء اليوم كما كان مقررًا، وأنه لا يزال الأمر بيد الدكتور رضا حجازي، ولم يكشف عن أية نوايا تخص إعلان النتيجة غدًا أو في يوم آخر.

النتائج يتم الكشف عنها عبر موقع الوزاره الرسمي وكذلك موقع اليوم السابع حيث انه يتخصص في نشر نتائج الطلاب في جميع المواد لهذه المرحله الدراسيه الهامه والمصريه في حياه الطالب حيث يبحث العديد من الطلاب عن رابط هذا الموقع والمواقع الاخرى المتاحه التي تقوم بنشر النتيجه والتي يتم الحصول عليها برقم جلوس الطالب.

إعلان أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

الطلاب الان يتطلعون الى الحصول على نتائج الخاصه بهم عن طريق الرابط الرسمي الذي اشارت اليه الوزاره حيث ان انها قامت باعتماد النتائج رسميا وهو ما جعل الطلاب يرغبون فيه التعرف على النتائج بشكل الكتروني عن طريق كتابه الاسم الطالب رباعي او من خلال كتابه رقم جلوس الطالب في الخانه المخصصه لها او عن طريق تحديد المدرسه وكل ذلك يتم عن طريق موقع نتيجة نت.

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

تم الإعلان عن أسماء الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية حيث أنه تم تحديد عشرة اسماء في كل شعبة أدبية أو علمية وتلقى الطلاب اتصالا هاتفيا من قبل وزير التعليم لكي يتم الإبلاغ بأنهم أصبحوا من ضمن الأوائل وهو ما جعلهم يشعرون بسعادة بالغة تجاه هذا الخبر ويتم تكريمهم في مقر الوزارة غدا الاثنين بعد الإعلان عن ظهور النتائج.

يستطيع كافه الطلبه والطالبات في كافه المحافظات الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني عن طريق الذهاب الى موقع الوزاره الرسمي حيث انها قد اتاحت هذا الرابط وذلك الموقع من اجل الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس او عن طريق كتابه الاسم في الخانه المخصصه لها.

يتطلع الآن عدد كبير جدا من الطلاب في جميع محافظات الجمهورية إلى التعرف على النتائج بشكل الكتروني حيث انها تظهر عند كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له وذلك بعد أن تقوم الوزارة بالانتهاء من عقد المؤتمر الصحفي الذي تعلن فيه عن كافة التفاصيل الخاصة بظهور النتيجه.