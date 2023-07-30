نزول الضمان الاجتماعي المطور 1445 وشروط الاستحقاق

صرف الضمان الاجتماعي المطور ، أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تاريخ صرف الضمان المطور الجديد والقديم لشهر محرم 1445، وذلك بعد توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي في الأول من كل شهر ميلادي. من المتوقع صدور نتائج الأهلية والاستحقاق الدفعة العشرون للمتقدمين على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1445 اليوم.

وأكدت الوزارة أن المعاش سيتم نزوله تلقائيًا إلى حساب المستفيد البنكي فور حلول موعد صرف الضمان الاجتماعي الموحد لكلا البرنامجين سواءً القديم أو الجديد. وبالتالي، سنقوم بتوضيح موعد صرف الضمان المطور الجديد 1445 لمتابعينا في الأسطر التالية.

نزول الضمان الاجتماعي المطور 1445

من المقرر أن يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أغسطس 2023 في المملكة العربية السعودية في الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، وفقًا للتقويم الميلادي، و14 محرم 1445 وفقًا للتقويم الهجري. ويتم صرف الأموال في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ما لم يتزامن مع عطلة رسمية في المملكة. وفي حال تزامن موعد صرف الرواتب مع عطلة رسمية، يتم تعديل موعد الصرف. يهدف الضمان الاجتماعي المطور إلى تحسين جودة حياة المواطنين المستحقين للدعم وتطوير مستوياتهم المعيشية والاجتماعية، وتم تنفيذ هذا البرنامج ليشمل فئات جديدة لم تكن مدرجة في الضمان الاجتماعي السابق، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

شروط الحصول علي الضمان الاجتماعي المطور

يتوجب على المتقدم للحصول على الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي المطور توافر مجموعة من الشروط، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

– يجب أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية أو بطاقة تنقل سارية المفعول.

– أن يكون مقيماً داخل المملكة ولا يقيم في دور الرعاية والإيواء.

– يجب ألا يكون مالكًا لأصول وعقارات ذات قيمة عالية.

– يلتزم المتقدم بتعليمات وزارة الموارد البشرية وخاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم.

– يجب أن يكون المتقدم جادًا في البحث عن فرصة عمل للشباب القادرين على العمل.