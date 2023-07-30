“ملازمنا” الان رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية

رابط نتائج السادس الاعدادي فى جميع المحافظات العراقية الدور الاول 2023، حيث ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في العراق بفارغ الصبر ظهور نتائج السادس الاعدادي، وتشعر الجميع بحالة من القلق والتوتر بعدما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن اعتماد نتائج الطلاب وحالياً، تستعد الوزارة لرفع نتائج السادس الاعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع “نتائجنا” ومن خلال التقرير التالى سنقدم لكم جميع المعلومات التى من خلالها تستطيع الحصول على النتيجة بكل سهوله ويسر.

نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول:

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي في العراق لعام 2023، حيث من المقرر عقد مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بحضور السيد وزير التعليم العراقي وعدد من رؤساء الإدارات التعليمية ومدراء المدارس الاعدادية، بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين. سيتم خلال المؤتمر مناقشة تداعيات النتائج، بما في ذلك نسب النجاح وتحديد أسماء الطلاب الأوائل في هذه المرحلة الهامةK ويشعر الجميع بالترقب والحماس لمعرفة النتائج وما ستحمله من مفاجآت.

رابط نتائج سادس اعدادي دور اول

وفرت وزارة التعليم العراقية عدة روابط إلكترونية لتمكين الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بسهولة، ومن بين هذه الروابط يأتي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة كأحد الروابط الأساسية المتاحة للاستعلام عن النتائج، ويتبعه موقع “نتائجنا” الخاص بالوزارة. وقد قدمت الوزارة مجموعة من الإرشادات للطلاب حول كيفية الاستعلام عن النتيجة، وتتمثل هذه الإرشادات في الخطوات التالية: