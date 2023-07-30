تحميل لعبة grand theft auto للأندرويد والأيفون بحجم صغير جدا بالتحديث الأخير
هي من ضمن الالعاب التى حازت على اعجاب الكثير فقد تم تحديثها وذلك من خلال القيام بعمل عدد من التاثيرات في اللعبة الأصلية لأجهزة الكمبيوتر، كما انها تعتبر مغامرة مسلية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحميل لعبة grand theft auto للأندرويد والأيفون.
لعبة جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto V
تدور احداثها في وجود عضو عصابة سابق يعود إلى منزله في لوس سانتوس والذي يتم التعرف على سر حول وفاة والدته وإنقاذ عائلته فقد قامت شركة Rockstar Games بإعادة تصميم رسومات في اللعبة من خلال الاستعانة بافضل الرسومات والالوان حيث يوجد في اللعبة أفعال الشخصيات ولغتهم يمكن أن تكون صادمة.
قد هرب كارل جونسون من ضغوط الحياة وانها هي مدينة تمزق نفسها بمشاكل العصابات والمخدرات والفساد، حيث يبذل نجوم الأفلام والمليونيرات قصارى جهدهم لتجنب التجار والعصابات ولابد من الذهاب إلى قاتل والدته، والذي تسبب في ان انهارت عائلته كما يعتبر أكبر إصدار لها على الهاتف المحمول مع عالم مفتوح.
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مزايا لعبة Grand Theft Auto
- التحكم في عصا التحكم المزدوجة للكاميرا.
- تعتمد على ثلاثة أنظمة تحكم مختلفة.
- تتوافق اللعبة مع أجهزة التحكم في الألعاب.
- اعدادات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas قابلة للتعديل عليها.
- تعمل اللعبة على وجود بعض من اللغات في اللعبة ومنها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية والروسية واليابانية، ولغات أخرى.
- حتى يمكننا الاستمتاع لابد من ان تعيد تشغيل الجهاز وإغلاق كافة التطبيقات.
- يمكننا تحميل لعبة Grand Theft Auto على هاتفك الأندرويد أو الأيفون من خلال ان يتم الضغط على الرابط المخصص لنوع هاتفك وذلك حتى يمكننا الاستمتاع بها لقضاء افضل وقت.