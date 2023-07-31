“بالاسم شوف درجاتك” نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس رسميًا عبر وزارة التربية والتعليم | نتيجة 3 ثانوي اونلاين

يتصدر عمليات بحث الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم من التصحيح الالكتروني ومراجعة الدرجات في كافة مراكز الكنترول، وتم إعداد قائمة الاوائل وباقي ساعات قليلة على اعتماد الدكتور رضا حجازي النتيجة تمهيدا لاعلان نسب النجاح لمختلف الشعب (العلمي/ الأدبي) في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، واكدت الوزارة على تفعيل الرابط الخاص بالنتيجة عبر بوابة الثانوية العامة لتسهيل حصول الطلاب عليها، ونستعرض معكم خلال موقعنا موعد اعلان النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

من المقرر أن تعلن النتيجة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة في يوم الاثنين 31 يوليو حيث أكدت مصادر عديدة ان ذلك هو الموعد الرسمي، وأن تأخر نتيجة الثانوية العامة 2023 حتى ذلك التوقيت هو استمرار عملية مراجعة الدرجات والتي تتم بصورة دقيقة وعادلة ليحصل كل طالب على حقوقه كاملة من الدرجات، كما أعلنت الوزارة عن نسب النجاح في عدد من المواد الدراسية المختلفة والتي تشير إلى أنها مرتفعة عن العام الماضي.

حيث بلغت نسب النجاح في مادة الكمياء حوالي 88.9% وتبين أن نسب الطلاب الحاصلين على أكثر من 95% اصل إلى نحو 2.5%، أما مادة التاريخ فقد بلغت نسبة النجاح بها نحو 90.2% أما عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 95% هو 0.1%، أما اللغة العربية معدل النجاح بها هو 90% واللغة الثانية هي 91%، مادة الجغرافيا نسب النجاح هي 91.6% وعدد الحاصلين فوق 95% يبلغ حوالي 1.9% من إجمالي عدد الطلاب، مادة الجيولوجيا (91.1%)، الأحياء (90.6%)، الرياضيات التطبيقية (88.5%)، الرياضيات البحتة (89.7%).

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يتساءل الطلاب عن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 وهذا ما نطرحه خلال الخطوات التالية:

الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023. ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. النقر على ايقونة عرض النتيجة.

نأمل أن نقدم يد المساعدة لأي طالب يصعب عليه معرفة النتيجة، قم بكتابة رقم الجلوس في التعليقات وسنرد بأسرع ما يمكننا لطمأنة الجميع، نرجو للجميع التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات مع العلم بأن التسريبات التي ظهرت ليست أكيدة ويرجى الاطلاع على النتيجة مرة أخرى.