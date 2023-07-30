mof.sy..رسميا الان رابط نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2023

من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة المفاضلة في سوريا والتي يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها من خلال بعض الخطوات السهله واللسيطه التي نرصدها لكم في السطور التالية ، حيث يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج المفاضلة العامة في سوريا للعام الدراسي 2022-2023 من خلال بعض الخطوات التي نرصدها لكم في السطور التالية وذلك عقب الاعلان الرسمي عن النتائج ، ويبحث العديد من الطلاب السوريين بشكل مكثف عن القبول في الجامعات السورية، وخاصة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والتي تتطلب درجاتٍ محددة للالتحاق بالتخصصات المختلفة ، وقد نشرت وزارة التربية والتعليم السورية نتائج المفاضلة العامة على الموقع الإلكتروني، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نتائج المفاضلة العامة في سوريا ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في سوريا اليوم، الثلاثاء الموافق 30 آب 2022، عن نتائج المفاضلة العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والتي تحدد الحدود الدنيا للدرجات المطلوبة للقبول في الجامعات والتخصصات المتاحة في جميع الجامعات السورية. ودعت الوزارة جميع الطلاب السوريين والأجانب الذين حصلوا على شهادات الثانوية العامة للاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي.

رابط الاطلاع علي نتائج المفاضلة العامة في سوريا

يبحث الطلاب في سوريا عن رابط سريع للاطلاع علي نتائج المفاضلة العامة في سوريا ومن خلال موقعنا البديل نيوز ، إليكم رابط سريع ومباشر للاطلاع علي نتائج المفاضلة العامة في سوريا للعام الدراسي 2022-2023. للاطلاع على النتائج، حيث يجب عليك اتباع خطوات بسيطة وسهله جداً وهي الاتي :

1-يجب الدخول إلى موقع القبول الجامعي من هنا.

2- الاطلاع على قائمة المفاضلة الصادرة واختيار الفرعية المطلوبة بالضغط عليها.

3- استعراض قائمة الخيارات المرتبطة بنتائج المفاضلة العامة في سوريا.