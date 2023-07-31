تحذير عاجل وخطير لسكان هذه المناطق ..المركز الوطني للارصاد يعلن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية الايام المقبلة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي في تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة، أن هناك رياح شديدة ستؤثر على منطقة المدينة المنورة اليوم. وتتسبب هذه الرياح في تدني مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، إضافة إلى وصول سرعة الرياح إلى 40-49 كيلومترًا في الساعة.

طقس الايام القادمة في المملكة

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية خلال الايام القادمة ، حيث من المتوقع ان يرتفع مستوى الحرارة في المملكة العربية السعودية إلى ما يصل إلى 50 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع، وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الشرقية درجة حرارة تتراوح بين 48 – 50 درجة مئوية، في حين ستتراوح درجة الحرارة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض بين 46 – 48 درجة مئوية.

درجة الحرارة في السعودية خلال الايام المقبلة

سجّلت المدن والمحافظات في المملكة العربية السعودية درجات حرارة عالية يوم أمس السبت تراوحت بين 45 – 49 درجة مئوية، حيث بلغت درجة الحرارة في الأحساء 49 درجة مئوية وفي الدمام 48 درجة مئوية، وفقًا للمركز السعودي للأرصاد. وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن درجات الحرارة في وادي الدواسر وشرورة بلغت 46 درجة مئوية، فيما بلغت في جدة والقصيم 45 درجة مئوية. وكان المركز قد توقع في تقرير سابق استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالية في المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، مع نشاط في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

حالة الطقس في السعودية خلال الايام القادمة وفقا لتوقعات المركز الوطني

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود شبورة مائية وضباب خفيف في مناطق الرايس وينبع ورابغ، في حين يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق جازان مثل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وأبو عريش وضمد وصبيا وصامطة والطوال، وفي أجزاء من عسير مثل المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط. كما حذر المركز سكان هذه المناطق من الخروج وقت الظهيرة والتعرض للشمس مباشرة لتجنب حالات الاعياء بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة