موعد إعلان نتائج التوجيه الجامعي 2023 ورابط التسجيلات الجامعية في الجزائر

موعد إعلان نتائج التوجيه الجامعي، أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر موعد ظهور نتيجة التوجيه الجامعي للعام الدراسي الجاري 2023، حيث إن هذه النتائج سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للتوجيه الجامعي والذي يمكن جميع الطلبة والطالبات من الإطلاع عن نتائجهم فور الذهاب إلى موقع “التسجيلات الجامعية 2023″، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على النتائج.

موعد نتائج التوجيه الجامعي 2023

أكدت وزارة التربية الجزائرية، أن الطلبة قاموا بالتسجيل في بطاقة الرغبات من 19 إلى 22 جويلية وذلك للمرحلة الأولى، بينما المرحلة الثانية استمرت إلى يوم الثلاثاء الموافق 25 جويلية في تمام الساعة السادسة مساءً، ليتم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي بالجزائر يوم 1 أوت 2023 مساءً، موضحه أنه في حال إذا لم يتم توجيه الطالب في واحدة من الرغبات التي قام بالتسجيل فيها يمكنه تقديم طعن طريق موقع التسجيلات الجامعية orientation وهو الموقع الوحيد الذي يتم من خلاله تقديم الطعن، لأنه يعد الموقع الإلكتروني الوحيد الذي يسمح للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا بالتسجيل في إحدى الجامعات الجزائرية.

الحصول على نتائج التسجيلات الجامعية الجزائر

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر وفقًا لما يلي:-

في البداية تقوم بالدخول إلى “موقع التسجيلات الجامعية“.

بعد ذلك يتم على المتقدم إدخال رقم الهوية ورقم التسجيل الخاص به.

الضغط مباشرة على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ثم يتم على الفور الانتقال إلى “النتائج”.

إدخال باقي البيانات الخاصة بالطالب.

الضغط على زر “موافقة”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وإمكانية طباعتها بكل سهولة.

منظمة العملية التعلمية في الجزائر

تهدف وزارة التعليم العالي إلى تقديم جميع الخدمات الإلكترونية ضمن عمليات التطوير التي يحتاج إليها الكثير من الطلاب والطالبات، فضلاً عن أن نتائج التوجيه الجامعي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الطلاب والطالبات خاصة مع قدوم العام الدراسي الجديد 2023-2024، لهذا سيتم إتاحة النتائج عبر موقع التسجيلات الجامعية لكي يتعرف عليها الجميع.