محدش ياكل حقك.. اعرف كم كيلو سكر وزيت للفرد في التموين هذا الشهر + كشف اسعار السلع

مع مطلع كل شهر يبحث المواطن عن كم كيلو سكر وزيت للفرد في التموين ومعرفة أسعار السلع التموينية، حيث وضع الدكتور على المصيلحي وزير التموين ضوابط جديدة لتنظيم صرف الدعم التمويني للمواطن من خلال المنافذ الموزعة بالمحافظات، وتصل حصة الفرد إلى نحو 50 جنيها للمقيدين فقط بالبطاقات حيث يتم شراء السلع الأساسية بها، وتشمل منظومة التموين في مصر نحو 64 مليون فرد بعدد 23 مليون بطاقة شهريا، ونقدم اليكم نصيب الفرد من التموين وأسعار السلع الاساسية في شهر أغسطس.

كم كيلو سكر وزيت للفرد في التموين؟

طبقا لقرارت وزارة التموين فإن حصة الفرد من الدعم التمويني في شهر أغسطس 2023 هو:

لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين 1 كيلو من السكر المعبأ والحصد الأقصى هو 6 كيلو.

لكل فرد زجاجة زيت سعة 800 مللي والحد الأقصى هو 4 عبوات للبطاقة الواحدة.

الارز: يكون حسب عدد الأفراد المقيدين على البطاقة إذا كان أقل من 4 أفراد يكون كيلو من الأرز المعبأ أما أكثر من أربعة يكون 2 كيلو أرز.

كذلك المكرونة مثل الأرز حسب عدد الأشخاص أقل من أربعة يكون عبوة واحدة وزن 800 جرام، أما أكثر من 4 أفراد يحصل على عبوتين من المكرونة وزن 800 جرام.

أسعار السلع التموينية شهر أغسطس 2023

يبلغ عدد السلع الغذائية المسجلة داخل قائمة التموين في المنافذ هو 31 سلعة ومن وقت لآخر يتم إضافة سلع وحذف أخرى تبعا لما يحتاج إليه المواطن، وبعدما حددنا كم كيلو سكر وزيت للفرد في التموين نوضح الأسعار كما يلي: