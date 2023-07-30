موعد نزول الضمان المطور الجديد 1445| موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر اغسطس 2023

بعد صدور استحقاق الضمان الاجتماعي “أهلية الضمان” من وزارة الموارد البشرية، بدأ الأشخاص في الانتظار والبحث عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر أغسطس 2023 ميلادي، محرم 1445 هجري.

موعد نزول الضمان المطور الجديد 1445

بدأ العد التنازلي بالفعل لصرف راتب الضمان المطور لهذا الشهر، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن الضمان المطور باستخدام رقم الهوية، بالإضافة إلى التحقق من الأهلية وشروط الحصول على دعم الضمان المطور للمستفيدين.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية يوماً ثابتاً لصرف راتب الضمان، وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداع مبلغ معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين. وعندما يتزامن يوم صرف الراتب مع يوم الجمعة، سيتم تقديم الصرف ليوم الخميس.

إذا كان يوم الصرف هو يوم السبت، سيتأخر حتى يوم الأحد بسبب عطلة نهاية الأسبوع في المملكة العربية السعودية. وبالتالي، سيتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر أغسطس 2023 في يوم الثلاثاء القادم الموافق 1 أغسطس 2023. وهذا يوافق 14 محرم 1445 هجريًا. سيتم الصرف في الموعد المعتاد وبدون تأخير.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور نفاذ

هناك عدد من الخطوات المهمة للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية برقم الهوية للمستفيدين والذين يستحقونه ويستوفون الشروط.