بعد ساعات.. موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023 للجامعات عبر موقع التنسيق الالكتروني ومؤشرات القبول

موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023، يتسائل الكثير من طلاب الثانوية العامة عن موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023 في ظل اقتراب الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القادمة، حيث يواصل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أعماله استعدادا لانطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023 خلال أيام، واليوم سنتعرف على مؤشرات القبول في تنسيق الكليات 2023 خلال السطور القادمة.

موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023

ومن المقرر أن يكون موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023 بعد مرور 73 ساعة على اعلان نتيجة الثانوية العامة ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى للاستعداد المبكر لكل ما يخص تنسيق القبول بالجامعات، وفي نفس الاطار كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن مكتب التنسيق يواصل العمل طوال أيام الأسبوع بدون اجازات استعدادا لبدء تسجيل الرغبات من قبل الطلاب الناجحين، ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإرسال نسخة النتيجة لوزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق تمهيدا لعمل شرائح المجموع وتحديد الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق.

مؤشرات القبول في الكليات 2023

وقد تم الكشف عن مؤشرات القبول في الكليات 2023، وتحديدا بالنسبة لكليات الطب في مختلف الجامعات:

ـ طب المنصورة من 387 درجة.

ـ طب سوهاج من 386 درجة.

ـ طب دمياط من 386 درجة.

ـ طب الزقازيق من 385 درجة.

ـ طب فاقوس من 384 درجة.

ـ طب كفر الشيخ من 383 درجة.

ـ طب طنطا من 383 درجة.

ـ طب أسنان المنصورة من 382 درجة.

ـ طب أسنان جنوب الوادي من 382 درجة.

ـ طب الإسكندرية من 382 درجة.

ـ طب بورسعيد من 381 درجة.

ـ طب الإسكندرية من 382 درجة.

ـ طب بورسعيد من 381 درجة.

ـ طب القاهرة من 381 درجة.

ـ طب أسيوط من 381 درجة.

ـ طب عين شمس من 380 درجة.

ـ طب جنوب الوادي من 380 درجة.

ـ طب المنوفية بشبين الكوم من 380 درجة.

ـ طب أسنان الفيوم من 375 درجة.

ـ طب أسنان السويس من 375 درجة.

ـ طب أسنان بني سويف من 374.5 درجة.